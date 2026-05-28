ニューヨーク育英学園、118年の歴史を持つ墓参会に参加 先人への敬意を示す

ニューヨーク育英学園が毎年参加している墓参会は1907年に起源を持ち、ニューヨークの日系コミュニティの歴史を象徴する行事です。児童たちが手作りした国旗を墓所に飾り、学園全体で清掃を行い、学園長が式辞を述べるなど、学校を挙げて先人への敬意を示しました。創立者高見豊彦医師の子孫も参加し、歴史の重みを感じる式典となりました。学園はカリキュラムで日系先人を学び、地域行事への参加を通じて未来を切り拓く人材育成を目指しています。

ニューヨーク育英学園 は毎年この 墓参会 に参加しており、今年も学園を挙げて式典を支えました。 児童たちはお墓に飾る日米両国の国旗を手作りし、スタッフは前日に墓地の清掃を実施。

学園長による式辞とともに、学校全体でニューヨークの日系コミュニティと先人への敬意を示しました。 この墓参会の起源は1907年、今から118年前に遡ります。 当時ニューヨークで亡くなった日本人のために、JAAの前身「紐育日本人共済会」がこの地に土地を購入し、毎年メモリアルデーに集まる慣習が始まりました。 今年は、JAAを創立した高見豊彦医師のご子孫も参加され、歴史の重みをあらためて感じさせる式典となりました。

「先人の方々がこのコミュニティを築いてくださったおかげで、今のニューヨーク育英学園があります。3年後に創立50周年を迎える学園として、その志をしっかり受け継ぎ、日本以上に日本を、ニューヨーク以上にニューヨークを学び、挑戦と失敗を恐れない--そんな子どもたちを育てることで、次の50年・100年のコミュニティをさらによくしていきたい」ニューヨーク育英学園では、高見豊彦医師をはじめ、野口英世氏・高峰譲吉氏など、ニューヨークゆかりの日系先人について授業で学ぶカリキュラムを実施しています。 歴史の積み重ねを理解し、未来を切り拓く人材の育成を目指す同校の教育方針は、こうした地域行事への参加とも深く結びついています





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ニューヨーク育英学園 墓参会 日系コミュニティ 高見豊彦 JAA

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