ニューカッスル、サンドロ・トナリの放出方針を固める マンチェスター勢が獲得に動く

ニューカッスルは今夏、MFサンドロ・トナリを放出する方針を固めた。チーム資産の効率的な管理と、前回のアレクサンダー・イサク移籍時のような混乱を避けるためとされる。イタリア代表MFにはマンチェスター・ユナイテッドとシティが食指を伸ばしており、移籍市場の焦点となりそうだ。ユナイテッドはカゼミーロ离开後のMF再編を計画、最優先候補として交渉を加速。シティもベルナルド・シルバやロドリの退団可能性から中盤刷新が必要となり、獲得レースに参戦。古巣ミランにゆかりのあるティジャニ・ラインダースも在籍するシティにとって、トナリは即戦力として魅力的だ。マンチェスターの2クラブによる争いは、ニューカッスルにとって高額移籍金による資金調達のチャンスにもなるが、主力流出というリスクも伴う複雑な局面となっている。

ニューカッスル は今夏、 サンドロ・トナリ を放出する方針だ。 チーム資産を効率的に管理し、アレクサンダー・イサクの去就で生じたような混乱を避ける狙いがある。 イタリア人MFにはプレミアリーグの強豪が注目しており、今夏の 移籍市場 で大きな話題となる可能性がある。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは他クラブよりトナーリの動向を注視している。 カゼミーロのMLS移籍が確実視される中、レッドデビルズは中盤の刷新を計画。 マッテオ・モレット氏によると、元ミランの彼はユナイテッドの最優先補強候補で、移籍交渉は加速している。 マンチェスター・シティもトナリ獲得レースに加わった。

同クラブには元ミランのティジャニ・ラインダースがすでに在籍している。 ベルナルド・シルバが退団し、ロドリもレアル・マドリードの誘いに心を動かされているため、シティは中盤の刷新が必要になる可能性に直面している。 クラブと代表で実力を証明したトナリのプロフィールは、クラブと監督にとって極めて魅力的だ。 マンチェスターの青のクラブの関心が、ニューカッスルの立場をさらに複雑にしている。

マグパイズとしては主力選手を残したいが、マンチェスターの2クラブが入札合戦に発展すれば、北東部のクラブにとってPSRを乗り切る資金注入になる可能性がある





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