この記事では、18日のニューヨーク外国為替市場での円相場の動き、原油先物の価格の影響、そして日本政府による赤字国債の発行を検討しているとのロイター通信の報告、それに伴う日本の経済状況と国債発行に対する影響について記述しています。

18日のニューヨーク外国為替市場で 円相場 は6日続落し、前週末比10銭円安・ドル高の1ドル=158円80〜90銭で取引を終えた。 原油先物の上昇や日本の財政懸念を背景に、円には売りが出た。

日本政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入への警戒感から持ち高調整の円買いも入った。 イランが仲介国のパキスタンを通じて米国に示した新たな提案について、米政府高官が"不十分な内容"と述べたと米ニュースサイトのアクシオスが18日報じた。 原油価格の高止まりで日本の貿易赤字が拡大するとの見方が円売り・ドル買いを促し、一時159円08銭と日銀が円買い介入を実施した4月30日以来の安値を付けた。 ロイター通信は18日、日本政府が2026年度補正予算の財源として赤字国債を発行する方向で検討していると報じた。

国債発行を巡る思惑から18日の東京市場で日本の長期金利は一時2.800%に急上昇した。 日本の財政が悪化するとの懸念が円を下押しした。 もっとも円売り一巡後は底堅く推移した。 トランプ米大統領は18日に自身のSNSで、19日に予定していたイラン攻撃を延期すると表明した。

米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先 ludzkは不透明だが、両国の戦闘が激化する展開がひとまず回避されたとの見方から、主要通貨に対してドルが弱含んだ。 円が一時159円台まで下落し、日本政府・日銀が円買い介入に動くとの警戒感が強まったのも、円を支えた。 円は対ユーロで5営業日ぶりに反落し、前週末比55銭の円安・ユーロ高の1ユーロ=185円10〜20銭で取引を終えた。 原油高や日本の財政懸念を受けてユーロに対しても円売りが優勢だった





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