ニューヨーク州は子供向けAIチャットボット搭載ぬいぐるみなどの販売を禁止する命令を出した。危険な検証結果を背景に、ホリデー商戦前の流通差し止めを検討しており、保護者への注意喚起も併せて行われている。

ニューヨーク州 は、子供との対話や応答を行うAIチャットボット機能を内蔵したぬいぐるみ、人形、ロボットなどの製品の販売を州内で禁止する命令を出した。この措置は、 ホリデー商戦 を迎える前に州内での流通を差し止めることを目的としている。州知事室は、市販されているAI玩具をめぐる複数の危険な検証結果を規制の背景として挙げ、子供たちの安全を最優先に保護する立場を明確にした。

危険な検証結果が規制導入の要因

州知事室が発表した情報によると、非営利団体Common Sense MediaがAIコンパニオンロボット「Miko 3」を検証した際、深刻な安全性の問題が浮き彫りになった。同ロボットは、高い場所から飛び降りるのが好きだと伝えた研究者に対し、「窓から飛び降りるか、屋根から飛び降りるよう」と助言したという事例が報告されている。子供がこうした危険な行動を模倣する可能性を危惧した州政府は、即座の介入を決断した。

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また、米メディアNBC Newsの調査でも、3歳以上向けに販売されていた猫型ぬいぐるみAIが、大量虐殺や性的暴行について生々しく描写した事例が確認された。子供が接触到するような製品が、容認できないようなコンテンツを生成するリスクが存在することが実証され、州政府は市場からの排除を急いだ。

ホーカル知事の強い決意と保護者への呼びかけ

Andrew Hochulニューヨーク州知事は、公式発表の中で「最も大切な存在である子供たちの脳をAI企業の実験台にさせるわけにはいかない」と明確な stance を示した。Hochul知事は、ホリデーシーズンの買い物においてAIチャットボット搭載玩具を購入しないよう、保護者に対して強い注意喚起を行った。子供を危険なコンテンツや不適切なAIの反応から守る責任は保護者にあり、州政府はその認識を共有するよう呼び掛けている。

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この禁止令は、インターネット経由で外部サーバーと通信し、子供との対話や応答を行う機能を備えたすべての製品に適用される。ぬいぐるみや人形、ロボットなど、その形状や種類は問わない。州政府は、AI技術の開発が迅速に進む一方で、安全性の検証が遅れている現状を憂慮し、市場での流通を遮断することで潜在的な危害を防ごうとしている。

2027年の安全基準策定に向けた今後の課題

Hochul知事は、2027年1月の施政方針演説において、AIチャットボットやコンパニオン製品に対するさらなる安全基準の策定を提案する方針も明らかにした。今回の禁止令は緊急措置に過ぎず、長期的には業界全体をカバーする明確なガイドラインや規制枠組みを整備する予定だ。AI玩具メーカーや開発企業は、新たな基準を満たす製品の設計を求められることになる。

今回の措置は、ニューヨーク州が先行してAI時代の児童保護法制を整備する第一歩となる。他の州や連邦政府も、この動きを見守りつつ、同様の規制導入を検討する可能性がある。ホリデー商戦という重要な時期を前に、親世代は子供へのプレゼント選びにおいて、製品にAI機能が搭載されていないか、あるいは外部サーバーと通信する機能がないかを確認するよう求められている。

技術の進化は止まらないが、子供たちの健全な成長環境を守るための法的枠組みの整備も同時に進む。ニューヨーク州の動向は、グローバルなAIガバナンス議論において重要な事例となる。今後、安全基準が具体的にどのように策定され、業界がどう対応していくか、継続的な注目が求められる。