ニューカッスル・ユナイテッドとアディダスは、クラブの歴史や精神を反映した新しいコレクションを発表した。DNAシリーズのTシャツや過去のグラフィックを現代化したスタジアムトラックトップ、26-27シーズンのプレマッチシャツ、エッセンシャルズシリーズのクォータージップセーター、ティロ・トラベルシリーズ、そしてアンセムジャケットなどがラインナップに含まれており、伝統と現代のスタイルを融合させたデザインが特徴だ。

ニューカッスル・ユナイテッド のDNA Tシャツは、熱心なファンの日常に欠かせない一枚だ。 アディダス のDNAシリーズに属する定番の黒と白のTシャツで、胸元にクラブエンブレムの刺繍を施し、ニューカッスルの精神を体現している。

ニューカッスル・ユナイテッドとアディダスによるスタジアムトラックトップは、アディダスのサッカーウェアの中でも大きな影響を与えたデザインの一つから着想を得ている。1994年に登場した大胆なグラフィック表現は、ピッチ内外のユニフォームの見た目を一変させた。 今回はその過去のグラフィックをクラブカラーで忠実に再構築し、伝統とスタイルを現代の選手入場時の装いに取り入れている。

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ニューカッスル・ユナイテッドとアディダスによる2026-27シーズンのネイビーのプレマッチシャツは、ウォーミングアップのたびに活力とクラブらしさをもたらすデザインだ。 クラブをイメージしたディテールを取り入れた大胆なグラフィックプリントが、ピッチ内外でニューカッスル・ユナイテッドの精神を表現している。 ニューカッスル・ユナイテッドのメンズ向けエッセンシャルズシリーズの緑のクォータージップセーターは、快適さとスタイルを無理なく両立している。

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標準的なフィット感に、襟付きの首元と実用的なクォータージップを備え、肌寒い日の重ね着に最適だ。 ニューカッスル・ユナイテッドのエンブレムの刺繍が仕上げに施されている。 ニューカッスル・ユナイテッドとアディダスによる26/27ティロ・トラベルシリーズは、アウェー遠征への移動に向けて作られ、機能性と洗練された現代的なデザインを兼ね備えている。 高機能スポーツウェアのデザインから着想を得た、すっきりとしたシルエットが特徴だ。

シャープで機能的な見た目ながら、フィット感と着心地にはサッカーウェアらしさを残している。 ニューカッスル・ユナイテッドとアディダスによる2026-27シーズンの黒のアンセムジャケットは、試合日の伝統に着想を得た、シャープで現代的な装いを演出する。 洗練された黒のカラーリングで、ピッチ内外でクラブへの誇りを示すのにぴったりの一着だ。