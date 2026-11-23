ワールドカップでSNS上で急浮上したニュージーランド代表DFティム・ペインが、移籍先のクラブ・オリンピアがパラグアイ後期リーグを制覇し国内2冠を達成した試合で見守った。ペイン自身も初出場から結果を残し、チームの優勝に寄与した。

ニュージーランド代表DF ティム・ペイン が、2026年 ワールドカップ でのネット上の人気を南米でのタイトルにつなげた。 クラブ・オリンピア は日曜日、 パラグアイ 後期リーグを制覇。 今年すでに前期リーグを制していたアスンシオンの名門は、スポルティボ・トリニデンセに2-1で逆転勝利し、国内2冠を達成した。

ペインがベンチから見守る中、オリンピアはデフェンソーレス・デル・チャコ・スタジアムで後半のビハインドを覆し、2節を残して通算49度目のリーグ優勝を決めた。56分にトビアス・モリニゴがスポルティボ・トリニデンセに先制点をもたらしたが、8分後にエステバン・マトゥスが同点弾を挙げた。 さらに途中出場のロメオ・ベニテスが後半アディショナルタイム4分に決勝点を決め、パブロ・サンチェス監督率いるチームに勝利をもたらした。 今回の優勝は、32歳の右サイドバックにとって異例の半年間を締めくくるものとなった。

Also read ミリタリーファンも注目!?「まるで偵察用オートバイ」なカワサキの新型車に「めっちゃカッコヨ」と反響

ペインはAリーグで7シーズンを過ごしたウェリントン・フェニックスを6月に離れ、パラグアイで新たな挑戦を始めた。 アスンシオンに到着する前には、2026年ワールドカップ期間中にネット上での人気が急上昇。 アルゼンチンのクリエイター、バレン・スカルシーニが大会に臨む「最も知られていない」選手として取り上げたことで、SNSのフォロワー数は5000人未満から500万人超に跳ね上がった。 ピッチ上で実力を証明しようとするペインは、8月2日に途中出場すると、すぐさま結果を残した。

Advertisement

ルビオ・ヌーに5-0で勝利した試合で得点を挙げたのだ。 その2週間後には、スポルティボ・アメリアーノとの2-1の勝利で90分間フル出場した。 ペインは8月23日、宿敵セロ・ポルテーニョとのスーペルクラシコに右サイドバックとして先発し、2-1の勝利に貢献してサポーターの心をさらに掴んだ。 オリンピアは後期リーグ開幕後、リベルタ、ナシオナルに敗れていた。

パラグアイのメディア『ラ・トリブナ』は、ペインの技術、クロス、守備での競り合い、ボール保持時の落ち着きを称賛。 ペイン自身もダービーの雰囲気を、キャリアで最も記憶に残る経験の一つと語った。 出場した最初のリーグ戦4試合でオリンピアが全勝したことから、一時は幸運を呼ぶ存在とも呼ばれた。11月にデポルティボ・レコレタを4-1で下した試合でもフル出場。 今シーズンはリーグ戦9試合に出場し、うち5試合で先発、1得点を記録して、オセアニア以外で初の優勝を手にした。