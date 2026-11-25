家賃高騰やコスト増で存続が危ぶまれるニューヨークの老舗ダイブバー。ロイセント・ゴードン氏らの事例から、業界全体が直面する課題と新たな生き残り戦略を詳述する。

ニューヨーク 市のバー業界は、家賃高騰、原材料費の上昇、そして規制強化という三重苦に直面しており、老舗の閉店ラッシュが止まらない。雑誌Complexが2011年に選定した「 ニューヨーク 市のベスト・ ダイブバー 50店」に含まれる店舗の少なくとも10店がすでに営業を停止した。残った店舗についても、移転や大規模な改装、あるいは賃貸借契約をめぐる紛争により、創業当時の姿を保てなくなっている例が多い。

ニアーズ・タバーンの家賃危機と再建

クイーンズ区ウッドヘブンの歴史ある酒場「ニアーズ・タバーン」は、経営危機を乗り越え存続を図った象徴的な事例である。創業から200年近く続くこの店は、2009年にニューヨーク市消防局（FDNY）退職者のロイセント・ゴードン氏によって買収された。ゴードン氏接手時の同店は、外装の塗装剥げや天井の崩れかけ、単一の樽生ビールしか揃わないほど荒廃した状態だった。当時、ゴードン氏は土曜日夜の売上が200ドル程度であれば成功と見なされるほどの低迷状況であったと振り返る。

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2018年、新たなビル所有者が物件を購入し、賃貸借契約の更新時期に家賃の大幅値上げを提示したため、ニアーズ・タバーンは再び閉店の瀬戸際へ追い込まれた。ゴードン氏はビリー・デブラシオ市長のラジオ番組に直接電話をかけ、市の介入を求めた。市の説得工作の結果、家主とテナント双方が受け入れ可能な賃貸契約が成立し、閉店は免れた。しかし、家賃問題は存在し続ける最大級の脅威であり、他の要因も同時に経営を圧迫している。

コスト増加と保険負担の深刻化

経営環境は家賃以外の面でも悪化している。酒類から揚げ油に至るまで、卸売価格は全般的に上昇しており、人件費も着実に増加している。ゴードン氏によれば、数ヶ月前には保険会社による低額な保険契約の打ち切り通告を受け、既存の契約を維持するために必死の交渉を強いられた。もし保険料が大幅に上昇していれば、従業員の一部解雇を余儀なくされていた可能性が高いと氏は明かす。固定費の増大が利益率をさらに圧迫する構造となっている。

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こうした経済的圧力に加え、人材面でも課題が生じている。長年勤務するメキシコ出身の従業員は米国で合法的に働いているにもかかわらず、連邦移民当局による誤拘束への恐怖から、ジョージア空港（JFK）の新店舗での研修参加を拒否した。ゴードン氏は従業員の強い不安感を「死ぬほど怖がっていました」と表現し、移民政策の不透明さが現場の人材確保にどのような影響を与えるかを示している。

収益源の多角化とブランド活用

ゴードン氏はシアの変化する世界における「希望と安定の道しるべ」としての役割を重視し、単なる飲食店運営から脱却した収益多角化を図っている。映画『グッドフェローズ』で大きく取り上げられたことを活かし、観光会社と提携して観光客の呼び込みに取り組んでいる。また、看板ドリンクの小売販売を計画しており、JFK空港内にライセンス方式で2店舗を出店する準備を進めている。これらの戦略は、単一店舗への依存度を下げ、ブランド価値を外部に展開する試みである。

業界全体から見れば、ニューヨークだけの現象ではない。米酒類小売業者団体「American Beverage Licensees」のエグゼクティブディレクター、John Bodnovich氏によると、全米各地の地元のバーは必死に持ちこたえているが、商売環境は依然として厳しい。利益率は限界まで圧迫されており、消費者はお金を使う場所を選ぶ際にますます慎重になっている。Z世代はバー文化との付き合い方を模索しており、従来の営業手法では客足が遠のきつつある。

個性の維持と地域コミュニティの役割

Bodnovich氏によれば、生き残っている地元の酒場には明確な個性とキャラクターがあり、それを育てることがオーナーの重要な役割となっている。「客が足を運ぶ理由をつくる」ため、ビンゴ大会やクイズ大会、カラオケなどの企画や、店独自の魅力の発信が求められている。都市の発展には常にノスタルジーと進歩のバランスが求められる。

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タイムズスクエアの「悪かった昔」で育ったグレン氏のように、地域には独自の歴史と情緒が存在する。こうした個性ある酒場が、単なる娯楽施設ではなく、地域社会の安定した拠点的な機能を果たすことが、変化の激しい現代において重要な課題となっている。家賃やコストの壁を乗り越え、独自の文化をどう維持していくかが、ニューヨークのバー業界の今後の行方を決定づける要因となる。