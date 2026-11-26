音楽を楽しみたいけれど、スピーカーは置く場所に困ったり、旅行先などにも持ち込みにくいですよね。そんな常識を変えてくれるのが、ニトリの新作『振動スピーカー』。なんと、いつもの机やテーブルがスピーカーに早

音楽を楽しみたいけれど、スピーカーは置く場所に困ったり、旅行先などにも持ち込みにくいですよね。 そんな常識を変えてくれるのが、ニトリの新作『振動スピーカー』。 なんと、いつもの机やテーブルがスピーカーに早変わりするんです。

さらに、置く場所によっても音に変化があるんだとか…この機会に要チェックです！ ニトリから、オーディオブランド「life+audio（ライフプラスオーディオ）」より『置いたものがスピーカーになる 振動スピーカーS（SVB-11）』と『置いたものがスピーカーになる 振動スピーカーL（SVB-21）』が新登場！ 使い方はとっても簡単。 スマートフォンとBluetoothで接続し、平らな場所に置くだけ。

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すると、スピーカーが接している面を振動させて、机や棚全体から音が響くんです。 家具によって響き方が違うので、おうちの中でお気に入りの場所を探してみたくなりますね。 大きさは2種類あり、どちらもIPX6の防水仕様。 水中では使用できませんが、水しぶきがかかる場所での使用は可能です。