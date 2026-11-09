ニトリホールディングス最大3762万件の個人情報流出を公表

ニトリホールディングス、システム不正アクセスにより最大3762万件の個人情報が流出の可能性。10月中旬から下旬にかけて発生し、顧客への影響範囲は広範囲に及ぶ。

ニトリホールディングス は11月9日、自社が管理する情報システムへの 不正アクセス により、最大で3762万件の 個人情報 が外部へ流出した可能性があると正式に発表した。この事案は11月6日に発覚し、攻撃者は10月中旬から下旬にかけて複数のシステムに侵入していた疑いが持たれている。

最大3762万件の顧客データ流出の可能性

ニトリホールディングスによると、流出の対象となるデータには、同グループの商品を購入した顧客および個人会員の会員番号、氏名、メールアドレス、住所、電話番号、生年月日、性別が含まれる。さらに法人会員の会員番号、会社名、部署名、代表者氏名、会社の住所、電話番号、担当者の氏名、メールアドレス、電話番号といった組織的な情報も含まれている可能性がある。

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また、公式ECサイト「ニトリネット」やECモール内のニトリ公式ショップを利用した際の商品注文データについても、同様に流出した可能性が指摘されている。これにより、取引履歴や購入意向に関する機微な情報も脅威に晒される事態となっている。

10月中旬から下旬にかけて不正アクセス発生

ニトリホールディングスは11月6日、自社管理システムへの不正アクセスを確認し、直ちに攻撃者からのアクセスを遮断する措置を講じた。その後、内部的なログ解析を実施した結果、実際には10月中旬から下旬の期間中に第三者がアクセスしていた可能性が判明したものと推測している。

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現在も侵入経路の特定や、影響範囲の精緻な調査が続けられている。このため、最終的な漏えい件数は現時点での最大3762万件という推計値から変動する可能性があるとし、調査の進展に応じて情報を更新していく方針だ。

顧客への連絡とセキュリティ警告の徹底

ニトリホールディングスは、影響を受けたとされる対象者に対し、メールまたは郵送による通知を順次実施する予定である。しかし、流出した個人情報が悪用され、なりすましメールやフィッシング詐欺、不審な電話などの被害に繋がらないよう、細心の注意を促している。

同社からは、ニトリや関連する配送事業者などを装った不審な連絡があった場合は、決して対応しないよう強く警告が出されている。顧客側は、自身の個人情報への不正なアクセスや要求に対して警戒感を保ち、公式な確認なく個人情報を提供しないように呼び掛けている。

今後の調査動向と再発防止策の必要性

大規模な個人情報流出事案を受けたニトリホールディングスの対応は、顧客の信頼回復と法的コンプライアンスの観点から極めて重要となる。侵入経路の特定が完了次第、どのような脆弱性がつきつけられたのか、またどのように対策を強化していくのかについて、今後の詳細な説明が期待される。

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今回の件は、単なるシステムのハッキングにとどまらず、数百万単位で管理される顧客データを守るための企業体制に対する大きな課題を浮き彫りにしている。関係当局との連携および内部統制の強化が、次のステップとして急務となっている。