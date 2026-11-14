ニデック、2026年度半期報告書提出期限の延長申請検討

ニデックは12月16日付けで2026年4～9月期の半期報告書提出期限延長を申請する方針。訂正仕訳19万件の集計遅延により、法定期限の11月16日では対応が困難となった。

ニデック は14日、2026年4月から9月までの上半期の業績をまとめる 半期報告書 の 提出期限 延長を正式に検討していると発表した。企業は12月16日を新たな提出予定日とし、既存の法定期限である11月16日を大きく超える計画だ。

この延長申請の背景には、過去の会計不正発覚に伴う膨大な訂正処理が正常化していない現状がある。企業側は、正確な財務数値を確定させるための作業に想定以上の時間を要しており、従来のスケジュールでの提出が事実上不可能になったと判断したものである。

Also read 新しいインテグラ登場！DC2型の“魂”を継承するヘリテージ・エディションも登場！──GQ新着カー

訂正仕訳19万件の処理遅延が主因

ニデックが提出期限延長を申請する理由の核心は、過年度の決算データ修正作業の重大な遅延にある。2026年4～9月期の決算を正確に確定させるためには、以前の誤った会計処理による影響を、当期の期首残高に確実に反映させる必要がある。このプロセスには、過去の誤った勘定科目や金額を是正する「訂正仕訳」の作成と集計が含まれる。

グループ全体で確認された過年度の訂正仕訳件数は、約19万件に及ぶ。これらの膨大なデータを各拠点の経理担当者などが部門別などに細かく集計し、最終的に期首残高に反映させる作業は、非常に複雑かつ時間がかかるプロセスである。当初は7月を期限として数値の確定を進めていたが、主要な拠点での業務遅れが響いた。

Advertisement

監査法人の要請と現地法人の対応

作業遅延の要因には、北米の一部拠点における処理の停滞と、会計監査人からの追加要請が重なっている。6月下旬、会計監査人のPwCジャパン監査法人から、訂正仕訳の割り振り方法について更なる確認や要請があり、作業は大幅に遅延した。過年度決算の訂正数値を期首残高に反映する作業の開始は、当初の予定から大きくずれて10月以降に持ち越された。

ニデックは週2回程度、本社と米子会社、会計監査人、現地の会計監査人で会議を開き、進捗状況の共有を図っている。さらに、日米の両国で会計コンサルタント15人も起用して対応にあたるが、作業にかかる期間の大幅な短縮は見込めない状況と述べている。業務の専門性を欠く要因も指摘されており、過去の不適切会計に関与した疑いのある役職員を経理業務から外しており、業務に精通した担当者の不在も影響していると説明した。

臨時株主総会延期と監査意見の長期化

ニデックを巡っては、13日にも重大な影響が及び、26年3月期の有価証券報告書に付いた「意見不表明」の解消に向けた作業の長期化が判明した。これを受け、一連の決算書類を添付する予定だった臨時株主総会の年内開催が困難になっていると明らかにした。会計不正に端を発した決算の訂正作業が膨大になり、監査法人が適正と認めた財務情報を開示できない状況が続いているのが実情だ。

ニデックは提出期限の延長申請について、「方向性が定まった段階で速やかにお知らせする」としている。監査意見が「意見不表明」となっている26年3月期の有価証券報告書に関する訂正報告書の提出を待たずに、半期報告書の提出を進める方針だ。しかし、根本的な会計体制の再構築と監査側の理解を得るまでの時間が必要であり、市場や投資家への透明性確保が求められている。