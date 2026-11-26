2026年11月13日、ニッカホーム関東支社は川崎市内の中学校にて、住宅リフォームの視点から住環境と環境保護の両立を学ぶ出張授業を実施。生徒は新人建築士となり持続可能な住まい方について設計体験を行い、SDGsや職業意識の向上につなげた。

（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム ）の関東支社は、2026年11月13日、神奈川県川崎市多摩区の中学校にて、2年生を対象とした出張授業「本授業は、同校が例年開催している、企業・大学と連携した教育プログラム「 環境ワークショップ ＆フォーラム」の一環として実施したものです。

ニッカホームは、住宅リフォームの視点から住環境と環境保護の両立について学ぶ機会を提供。 生徒たちは、新人建築士になったつもりで「長く住める理想の家（住まい）」を考える設計体験ワークショップに取り組みました。 今回の授業では、既存の建物を大切に使い続けるリフォームの考え方を通じて、資源を有効活用する持続可能な住まい方や、住環境をより良くするための工夫について学びました。 身近な「住まい」を入り口に、環境問題や持続可能な社会、建築に関わる仕事について考える機会となりました。

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今回の授業は、川崎市立の中学校からの依頼を受け、同校が開催する「環境ワークショップ＆フォーラム」に参加する形で実現しました。 その中でニッカホームには、住宅リフォームの専門性を生かし、「住まいの新しい価値」や、既存の建物を大切に使い続けるリフォームの考え方を伝えることが期待されました。 こうした視点から、今回の授業ではSDGs（持続可能な開発目標）にも関連する「つくる責任 つかう責任」など、持続可能な社会を実現するための住まい方について考える機会を設けました。 生徒たちは「新人建築士」の気持ちになり、住まいをより良くするための設計に挑戦。