アルゼンチンのスター選手が、代表を引退したレジェンド、リオネル・メッシの後を継いで同国代表の背番号10を着けたいとの意向を明らかにした。

この発言は、ニコ・パスの知名度が高まっているタイミングで飛び出した。 パスはこの役割をめぐる最も自然な有力候補と見なされており、若さゆえに、次世代の代表チームを長期的に牽引するのに最もふさわしい存在と評されることも多い。

リオネル・メッシとの強い絆を強調するラウタロ・マルティネスのようなベテランの思い入れと高い地位、そしてその遺産を受け継ぐ準備が整った若き才能の台頭。 その狭間で、アルゼンチンでは3月の次回インターナショナルマッチウィークまで議論が白熱すると予想される。 リオネル・メッシは去る10月6日、首都ブエノスアイレスの「モヌメンタル」で行われたベナン代表との記念の親善試合で、アルゼンチン代表として最後の試合に臨んだ。 試合はアルゼンチンが3-0で勝利した。

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コモとアルゼンチン代表でプレーするニコ・パスの叔父で、アルゼンチン人デザイナーのファビアン・パスが、その夜の興味深い舞台裏を明かした。 さらにこう続けた。