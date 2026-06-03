ニキズキッチン 8人で食卓を囲み 仲間と共に作った美味しいご飯

ニキズキッチンは一区切りとなりました。8人で食卓を囲み、仲間と共に作った美味しいご飯は、栄養となり血となって身体を巡り、役者としての力に繋がりました。プロデューサーの皆さんの応援のおかげで、美味しい思いをさせていただきました。

しかし，このような経験を経てこそ，己への理解も，次に挑戦するときの心構えや知識を身につける学習も得られるというものです。8人での料理も，ともくんやしげちゃんの見事な采配に膝を打ち，できた料理に舌鼓を打ち……とても素敵な時間を過ごせました。

ご覧くださりありがとうございます。

"ニキズキッチン" が今日まで積み重ねた経験や実績，そしてプロデューサーの皆さんの応援が，この一区切りとなる回において8人で相見えるという "奇跡" を実現できたのだと思います。 これからも新しい何かが始まる予感に期待して，またどこかでお会いしましょう。 ありがとうございました。 なんとか調理から途中参加することができました。

仲のいい8人で調理から実食まで楽しむことができ，本当にありがたかったです。

"8人で食卓を囲みたい" という山口くんの理想から始まった今回の企画でしたが，僕もまったく同じ思いでしたし，8人全員の夢だったのではないかと。 "ニキズキッチン" は一区切りということで寂しいですが，きっとプライベートでも仲間たちでご飯やお酒を前に集まれると信じています！ 皆さんの応援のおかげでただただ "美味しい思い" をさせていただいた "ニキズキッチン" でしたが，仲間と共に作ってきた美味しいご飯は，僕たちの栄養となり血となって身体を巡り，僕らが演じる役へと届き，プロデューサーさんへ伝わっている……。

なんてオーバーな言い回しですが，何かあんスタを通したつながりのようなものを感じていました





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