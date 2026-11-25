移動課題に取り組むNearMeとマカオ航空日本支社は、日本とマカオを結ぶ路線利用者向けに連携を開始する。成田と福岡発着便の利用者にエアポートシャトルの10%キャッシュバックを実施し、SNSインフルエンサーによるプロモーション動画を配信する。

移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニーである株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下： ニアミー ）と マカオ航空 日本支社（東京都港区、東京・福岡地区統括責任者 井澤 常弘、以下： マカオ航空 ）は、本日より、日本とマカオを結ぶ路線をご利用の旅行者に向けた連携を開始します。

本連携では、年末年始から旧正月にかけて旅行需要が高まる冬のシーズンに合わせ、ニアミーの空港送迎サービス『エアポートシャトル』の利用料金の10%を期間限定でキャッシュバックするほか、インフルエンサーによるプロモーション動画を制作いたします。 連携対象となる空港は、成田空港と福岡空港で、エアポートシャトルのご予約時にマカオ航空のフライト番号をご登録いただくことで、ご自宅やホテルと空港を結ぶドアツードアの移動を特別な価格でご利用いただけます。 あわせて、両社でSNSクリエイターによる『エアポートシャトル』の体験動画も発信します。

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旅行者にとって、航空券は数週間から数か月前に予約される一方で、空港と自宅・宿泊先を結ぶ移動は、出発直前あるいは現地到着後に判断されることが少なくありません。 とりわけ、荷物の多い家族旅行やグループ旅行、深夜早朝の発着便では、公共交通機関の運行時間や乗り換えの負担が、旅程全体の満足度を左右します。 近年は、空港周辺における安全性の確認できない送迎手段の利用も課題として指摘されており、渡航者が安心して選べる移動手段をあらかじめ提示することの重要性が高まっています。

ニアミーは、独自のAIによるルーティング最適化を活かした空港送迎サービス『エアポートシャトル』を全国20の空港で提供しており、空港と都市部をドアツードアで結ぶ移動手段として、旅行者・ビジネス利用者の双方にご利用いただいています。 今回の取り組みは、航空会社の販売・告知の接点と、ニアミーの送迎ネットワークをつなぐことで、渡航を決めた時点で空港からの移動まで見通せる状態をつくる試みです。

なお、フライト連動型の空港送迎とは、航空券の予約情報と連動して、出発地から空港、および到着空港から目的地までの移動をあらかじめ手配できる仕組みを指します。 今回はその実現に向けた第一歩として、システム連携を伴わない共同プロモーションから開始します。 本取り組みでは、ご利用料金のキャッシュバックとあわせて、プロモーション連携も実施します。

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マカオ航空のご紹介により、日本とマカオを往来する、sachiさん（@sachi_couple.travel ）などのSNSクリエイターの皆さまに『エアポートシャトル』を実際にご利用いただき、空港と市街地のあいだの移動がどのように変わるのかを、それぞれの発信チャネルを通じてご紹介いただきます。 旅行者が空港送迎という選択肢を知るのは、多くの場合、旅程を具体的に組み立てはじめるタイミングです。

両社は、公式チャネルでの告知に加えて、実際の利用体験を通じた発信を組み合わせることで、渡航前の検討段階から「空港からの移動」を想起してもらうことを目指します。 また、航空券の予約情報と連動した空港送迎の案内や、両社システムの連携についても、段階的な実現に向けて検討を進めてまいります。 あわせて、ニアミーの会員の皆さまに向けたマカオ航空のご優待など、両社の顧客基盤を相互に行き来いただける仕組みについても協議を行っています。

ニアミーは、空港送迎にとどまらず、観光における二次交通、スポーツ観戦やイベント時の移動、地域における高齢者の移動支援など、「予定が決まったら手配できる移動」の選択肢を広げる取り組みを進めています。 今回の連携も、その一環として位置づけています。 私たちは、航空券の販売は単に移動手段を提供することではなく、お客様の旅全体を支えるサービスの一部であると考えています。

日本とマカオを結ぶ唯一の直航航空会社として、乗り継ぎのない快適で便利な空の旅を提供することはもちろん、その利便性を空港まで、そして空港から先の移動にも広げていくことが重要です。 今回のニアミー様との連携は、まさにその思いを形にする取り組みです。 航空機による「空の移動」と、空港送迎による「地上の移動」をつなぐことで、直航便ならではの利便性をさらに高め、お客様にとって、より身近で、より快適な「ドア・ツー・ドア」の旅を実現していきたいと考えています。

今後も、単に目的地へお運びするだけでなく、旅の始まりから終わりまで、お客様に寄り添うサービスの充実に努めてまいります。 旅行の計画では、航空券は早い段階で決まる一方で、空港から自宅やホテルまでの移動は直前まで決まらないことが少なくありません。 私たちは「予定が決まったら手配できる移動」を広げることで、この"旅の最初と最後"の不安をなくしたいと考えてきました。 日本とマカオを結ぶマカオ航空さまとご一緒できることを、大変うれしく思います。

今回の連携は、フライトと地上の移動をひとつの旅としてつなぐための第一歩です。 日本とマカオを行き来する皆さまに、空港からの移動まで安心して見通せる旅をお届けできるよう、両社で取り組みを広げてまいります。

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「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。 その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数150万人※1を達成しました。

現在は、全国20の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、神戸空港、広島空港、徳島空港、松山空港、北九州空港、阿蘇くまもと空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。 対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。

また、貸切送迎サービスや、東京都および千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。 その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、AIデマンドシステムを活用した高齢者の移動支援など、25を超える自治体と連携して、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業※3を行っています。

■アプリ「NearMe」についてマカオ航空（Air Macau Co., Ltd.）は、マカオを拠点とする国際航空会社です。1994年9月13日の設立以来、「Fly With Passion」の理念のもと、旅客・貨物輸送における安全性とサービス品質の向上に取り組み、お客様に快適で質の高い空の旅を提供してまいりました。 マカオを代表する航空会社として、30年以上にわたり安全運航を継続しており、現在は最新鋭のエアバスA320neoおよびA321neoを含む計23機の航空機を保有しています。

マカオを拠点とする路線ネットワークは、中国本土をはじめ、東南アジア、北東アジアの各地域に広がっています。 北京、上海、杭州、寧波、成都、南京、厦門、貴陽、青島、常州、温州、福州、重慶、南寧、台北、高雄、台中、ソウル、東京、大阪、バンコク、シンガポール、クアラルンプール、ハノイ、ダナンなど、アジアの主要都市に就航しています。 また、お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、上質な機内食の提供をはじめ、免税品のオンライン事前購入、機内Wi-Fi、オンラインチェックイン、空港でのセルフチェックインなど、利便性と快適性を高める多彩なサービスの充実に努めています。

マカオ特別行政区を拠点とする航空会社として、マカオと世界各地を結ぶ航空ネットワークの発展を通じ、地域間の交流や観光・経済の活性化に貢献しています。 今後も、アジアで最も選ばれる航空会社の一つを目指すとともに、マカオ特別行政区が推進する「1＋4」経済適度多元発展戦略を支え、人と地域、そして世界をつなぐ架け橋としての役割を果たしてまいります。