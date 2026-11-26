『チェイサー』『哀しき獣』『哭声／コクソン』などで知られる韓国のナ・ホンジン監督の10年ぶり新作映画『HOPE／ホープ』が、2027年3月12日より日本公開されることが決定した。予告映像、ポスタービ…

『チェイサー』『哀しき獣』『哭声／コクソン』などで知られる韓国のナ・ホンジン監督の10年ぶり新作映画『HOPE／ホープ』が、2027年3月12日より日本公開されることが決定した。 予告映像、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。

今年の「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門で披露された本作は、南北国境近くの小さな村を舞台に、正体不明の存在に立ち向かう人々を描いた上映時間157分の大作。 韓国公開時にはオープニング記録を樹立し、北米公開初日には興行収入ランキングで2位を獲得。 さらに、11月25日に韓国で開催された韓国の主要映画賞の一つ「第47回青龍映画賞」で最優秀作品賞に輝いた。 解禁された予告映像では、サイレンが鳴り響く中、壊滅状態となった海辺の村「ホポ港」が映し出される。

Advertisement

大きな穴が開いた家屋、壁に残された巨大な獣の手形のような痕跡、突如宙を舞い、人を襲う車。 駐在所長のボムソク（ファン・ジョンミン）と警官のソンエ（ホヨン）は、村を襲う正体不明の脅威を追跡する。 一方、村の奥深くに広がる森では、猟師のソンギ（チョ・インソン）らにも危機が迫る。 やがて、追う側から追われる側となった人々。