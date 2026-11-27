ナリス化粧品は神戸国際会議場で開催された学術大会にて、ふきとり化粧水の乳青色化によりコットンの除去物視認性を高め、ユーザーの効果実感と継続使用意向が向上したと発表した。

株式会社 ナリス化粧品 （大阪市福島区、代表者： 村岡弘義 ）は、11月24日から26日の3日間にかけて 神戸国際会議場 で開催された第4回 日本化粧品技術者会 学術大会において、主力製品である「 ふきとり化粧水 」の最新研究結果を発表した。同社は創業6年目の1937年に「ナリス コンク」を発売して以来、古い老化角質を取り除き肌の健康的なターンオーバーを促進する 角層研究 を継続してきた。研究の核心は、コットンに付着する汚れや老化角質などの除去物について、色や 分光反射特性 を解析し、その除去物をより視認しやすくすることでユーザーの「効果実感」が高まることを実証した点にある。 ふきとり化粧水 は洗顔では取り切れない肌表面の汚れや角質を除去する製品だが、除去物が微量であるため目視ではわかりづらく、「汚れが取れていない」と錯覚させるケースがあった。

色彩解析と乳青色化粧水の開発経緯

ナリス化粧品は、使用後のコットンにおける色彩変化を詳細に分析する過程で、除去物の付着だけでなく、化粧水の滴下や手指による圧力負荷など複数の要因が外観変化に関与していることを突き止めた。電子顕微鏡や共焦点ラマン分光装置を用いた観察により、除去物は圧力により化粧水が浸透して明るさ（L*値）が低下した背景に対し、さらに低いL*値と高い黄色み（b*値）を持つ部分として観察されることが確認された。

さらに角層構成成分の吸収スペクトルの解析から、これらの色彩変化は角層構成成分による青色領域の光の吸収が原因であることが示唆された。この知見に基づき、白濁させて光の反射率を上げると同時に、青色色材を配合して青色領域の反射光減少を強調する乳青色のふきとり化粧水を調製した。この製品は背景と除去物の外観上のコントラストを強調する役割を担っている。

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消費者テストによる視認性と満足度の向上

開発された乳青色のふきとり化粧水と無色透明のふきとり化粧水について、18歳から69歳の女性各約80名を対象に使用テストを実施した。その結果、乳青色の化粧水の方が除去物の視認性が顕著に高く、同時に効果実感や継続使用意向にも好影響を与えることがデータ上で確認された。

従来、除去物が見えにくいことでユーザーが必要以上に強い性能や摩擦を求めて過剰なお手入れを行う傾向があり、これは肌への負担となる要因となっていた。ナリス化粧品は、適正な性能と使い方を維持したまま高い効果実感を得られる方法を確立するために本格的な研究に取り組み、この色彩技術がその解決策となり得ると判断した。

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角層ケアの科学的検証と将来展望

今回の研究結果は、ふきとり化粧水による角層ケアが単なる汚れの除去ではなく、角層の健やかな生まれ変わりの促進やメラニンの排出など多角的な効果を持つことを科学的に裏付けたものである。ナリス化粧品は、創業者である村岡弘義氏の领导下で、化粧品の効果を科学的に検証するだけでなく、使用者の日々の使いやすさやその価値を実感できる喜びを提供するよう研究を続けている。

今後、色材の種類や混合比を様々に変化させることで、さらなる視認性の向上が可能であると見込んでいる。同社は1930年代から続く角層研究の蓄積を活かし、ユーザーのスキンケア体験を最適化するための新たな展開を期待させる。この成果は、消費者が製品の効果を正しく認識し、適切なケア習慣を定着させる上で重要な知見となる。

業界における技術革新と消費者教育の意義

第4回日本化粧品技術者会学術大会での発表は、化粧品のメカニズム解明とユーザー体験の向上を両立させるアプローチの模範例として注目されている。ナリス化粧品は、微量な除去物を可視化する技術を通じて、消費者の不安を解消し、スキンケアの質を高める貢献を果たすとしている。

今回の発表により、化粧品業界においても、単なる成分の配合だけでなく、製品の物理的・視覚的特性を活用したユーザーエンゲージメントの向上が重要な課題であることが再認識された。ナリス化粧品は、この技術を基盤として、さらなる製品開発やマーケティング展開を加速させる方針だ。