1890年にモーリス・ドニが発表した平面と色彩の重要性を論じた評論、ナビ派の結成背景、アカデミー・ジュリアンでの学び、日本美術の影響、そしてアール・ヌーヴォーへの関心までの軌跡を解説。

この版画には ナビ派 の画風がそのまま表れている。 平面に色を配置した構成、時間が止まったような空気感……。1890年、 モーリス・ドニ は雑誌『Art et Critique』に評論を発表しているが、そこでは平面と色について次のように述べている。

絵画は二次元の平面にあるもので、立体的に見せる技術よりも、そこに色を配置することの重要性を論じた。 これがナビ派の平面性の主張だ。 モーリス・ドニは1870年、ノルマンディ地方の海岸都市グランヴィルで生まれた。 農家に生まれた父親は兵役を務めた後、鉄道会社で働いた。

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ドニの家族はノルマンディからパリ郊外のサン＝ジェルマン＝アン＝レーへ移り、そこで暮らすようになる。 ドニは私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンに学んだ。 当時はアカデミー・ジュリアンで基礎的な知識を勉強した後、官立の名門美術学校、エコール・デ・ボザールに進むのがプロの画家になる道筋だったのである。 エコール・デ・ボザールで彼は絵画と理論を画家ジュール・ジョゼフ・ルフェーブルに学んだ。