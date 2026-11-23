スペインのジャーナリストは、ラファエル・ナダルがレアル・マドリーの会長に就任することに強い懸念を示している。重圧のかかる決定を下す能力や、フロレンティーノ・ペレス氏のような全権を握るリーダーシップを持てるかどうかが最大の焦点となっている。

しかし、このバラ色のシナリオには大きな疑問も付きまとう。 スペイン のジャーナリスト、アントン・メアナはラジオ局カデナ・セールの番組『 』で、2つの決定的な問いを投げかけた。 ナダルは、重圧や決断を伴う レアル・マドリー 会長職に本当に就く準備ができているのか。

そして、ペレスのように全権を握り、陣頭指揮を執ってあらゆる決定を下す会長になるのか、それとも最高経営責任者が舞台裏でクラブを動かす一方で、ファンの前に立つ単なる顔となるのか、という問いだ。 メアナは「アンバサダーであることと理事会メンバーであることは別物だ。 そしてレアル・マドリーの会長となれば、まったく次元が違う。 昨日の出来事は次期会長の公式なお披露目のように見えたが、事はそれほど単純ではないと思う」と語った。

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ガジェゴはさらに、ナダルが会長に就任する際には1人か2人の最高経営責任者がそばに付き、その中で契約のまとめ方や選手代理人との交渉術、ハビエル・テバス会長率いるラ・リーガとの対立の実情を学んでいくことになると付け加えた。 ただし、ガジェゴによれば最大の疑問は、ナダルが決定的な判断を下せるかどうかにある。 ペレスは絶対的な執行権限を持ち、時には部下の同意なしに決断を下す。 ジョゼ・モウリーニョを監督に選んだのも、譲れない彼個人の決断だった。