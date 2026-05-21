ナゲルスマン監督、サネのデータと若手起用方針を説明

ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、レロイ・サネのデータと若手起用方針を説明した。サネは直近4試合で5得点を挙げたが、4月12日以降得点に絡んでいない。一方、1.FCケルンの新星はブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。ケルン得点の約37％をマークし、トップリーグでも突出している。

ユリアン・ナーゲルスマン は質問が来ることを予想していた。 ドイツ代表 監督は『物議を醸している選手だ』と前置き、 レロイ・サネ のデータを示した。 我がチームでは直近4試合で5得点を挙げていると、ガラタサライ所属の攻撃的選手招集を説明した。

ナゲルスマン監督は『非常に、非常に良い』と評価したが、2026年を見据えると『クラブレベルでは不十分』とも語った。 サネは1ゴール3アシストを記録したものの、4月12日以降得点に絡んでいない。 イスタンブールでの初シーズン43試合では7ゴール9アシストだった。 木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく人間関係で説明した。

チーム内で極めて高く評価されており、数人と強い絆で結ばれているからだと語った。 もちろん、ドイツ代表での国際試合経験がない19歳のエル・マラには及ばない。 それでも昨年まで3部リーグでプレーしていた1. FCケルンの新星は、ブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。

ケルン得点の約37％を彼がマークし、これはトップリーグでも突出している。 ナゲルスマン監督は今回、若手を起用しない方針を選択。 初招集なら名誉とチャンスと捉え、代表ユニフォームに全力投球しただろう。 結果、ガーナ戦で途中出場し自国ファンからブーイングを受けたサネを選んだ。 ナーゲルスマンは『彼には時折オーラが消える瞬間があり、欠点が目立つ』と語った





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サッカー ドイツ代表 ユリアン・ナーゲルスマン レロイ・サネ 若手起用 1.FCケルンの新星

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