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ナオトが新潟公演を延期、体調不良で

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ナオトが新潟公演を延期、体調不良で
ナオト新潟公演体調不良
📆6/13/2026 8:15 AM
📰sponichiannex
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ナオトが新潟公演を延期し、体調不良のため公演を中止したことが発表された。ナオトはツアー3日目だった新潟公演を延期し、20日に奈良公演を控えている。

ナオト 新潟公演 を楽しみにしてくださっていた皆様へと書き出し、本当にごめんなさいと謝罪。 今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに最高のShowを届けたくて、ギリギリまで何とかあのステージに立てないかと諦めずに探り続けてきた。

けれど、今日のこのカラダでは、皆さんの顔を見て、声を重ねて、心から来てよかったと思ってもらえるライブをお届けすることが、どうしてもできない。30年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません。 予定を合わせて、楽しみに足を運ぼうとしてくれていた皆さんの大切な一日を、こんな形にしてしまって、心からお詫びします。 それでも、新潟は僕にとって何度も忘れられない景色を見せてくれた、大切な大切な場所。 だからこそ、いつかまた新潟そして北陸の皆さんと笑顔で会えるその日を、心に強く思い描いています。

いつになるかはまだ分かりませんが、その日がくる時まで、どうか待っていて下さい。 同日、公式Xなどで開演約6時間前にナオトの体調不良のため、新潟公演の延期が発表されていた。 ナオトは5日、東京から全国ツアーナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026をスタート。5、6日の東京公演を終え、今回の新潟はツアー3日目だった。 次回は20日に奈良公演を控えている

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ナオト 新潟公演 体調不良 延期 奈良公演

 

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