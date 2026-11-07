ナウエル・モリーナ、W杯出場停止処分を4試合に短縮

アルゼンチン代表DFナウエル・モリーナの出場停止処分がFIFAにより4試合に軽減された。AFAの働きかけが実り、2026年W杯決勝の騒乱への関与で科された7試合の処分之半ばで復帰の道が開けた経緯と、セリエA所属選手の招集動向を詳述する。

アルゼンチン代表 DF ナウエル・モリーナ にとって、 FIFA が長期の 出場停止処分 を短縮することに同意したのは大きな朗報となった。この処分は、アルゼンチンが延長戦の末にスペインに0-1で敗れた今夏の2026年ワールドカップ決勝で、試合終了時に混乱が起きたことを受けて科されていた。モリーナにとって、その軽減は代表での再起を意味する決定的な転換点だ。

AFA働きかけで7試合から4試合へ軽減

アルゼンチンサッカー協会（AFA）の働きかけが実り、モリーナに科された処分が軽減された。ローマのサイドバックは当初、イーストラザフォードで行われた大会の大一番の試合後に起きた乱闘への関与により、7試合の出場停止と7万7000ドルの罰金を科されていた。モリーナはすでに出場停止処分の大部分を消化している。右サイドバックの同選手は、10月に行われたアルゼンチン代表のボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの親善試合3連勝を欠場した。すでに3試合を消化し、軽減後の4試合の出場停止は残り1試合となっている。

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パレデス処分の維持と対照的な扱い

モリーナの処分は軽減された一方、レアンドロ・パレデスへの懲戒は维持された。パレデスはワールドカップ決勝での乱闘への関与を理由に科された10試合の出場停止と9万ドルの罰金は維持された。両選手とも出場停止が続く中、スカローニ監督は引き続きイタリアのトップリーグでプレーする選手を多く招集。今夏の騒動を経て発表された最新のアルゼンチン代表メンバーには、セリエAから7人が名を連ねた。

セリエA勢7選手招集の背景と構図

スカローニ監督による代表選抜は、国内リーグでのプレー継続を重視する姿勢を鮮明にした。招集された選手には、モリーナのローマでの同僚であるレオナルド・バレルディ、マティアス・スーレ、サンティアゴ・カストロが含まれ、ローマからは引き続き多くの選手が選ばれている。さらにコモのニコ・パスとマキシ・ペローネ、パルマのマリアーノ・トロイロ、フィオレンティーナのフランコ・マスタントゥオーノが加わり、セリエA勢は計7人となった。これは、クラブでのコンディション維持が代表戦への貢献度と直結すると判断した結果と見られる。

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残留1試合消化後の復帰予定と影響

モリーナの現状と、彼の代表復帰がもたらす影響は明確だ。モリーナが参加する予定の次の代表活動は、出場停止処分が解除された直後になる。モリーナはすでに3試合を消化し、軽減後の4試合の出場停止は残り1試合となっている。この最後の停止試合を消化すれば、彼は完全な代表復帰を果たす。サイドバックのポジションはアルゼンチン代表において競争が激しく、モリーナの復帰はスカローニ監督の布陣に新たな柔軟性をもたらす可能性が高い。

FIFA裁定の経緯と今後の代表戦への期待

FIFAの裁定経緯を踏まえると、モリーナの軽減処分はAFAの積極的なロビーイングと、選手の態度や貢献度が考慮された結果と解釈できる。モリーナはすでに3試合を消化し、軽減後の4試合の出場停止は残り1試合となっている。この最後の停止試合を消化すれば、彼は完全な代表復帰を果たす。サイドバックのポジションはアルゼンチン代表において競争が激しく、モリーナの復帰はスカローニ監督の布陣に新たな柔軟性をもたらす可能性が高い。モリーナの活躍次第で、セリエA出身選手たちの代表招集体制もさらに安定化するだろう。