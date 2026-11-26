お笑いコンビ・くりぃむしちゅーがＭＣを務めるフジテレビ系「くりぃむトーク！」が、２６日放送された。 ナインティナイン・岡村隆史がゲスト出演。くりぃむとの関係について、テロップで「１０年以上共演なし」と説明があった。

ナインティナイン・岡村隆史がゲスト出演。 くりぃむとの関係について、テロップで「１０年以上共演なし」と説明があった。 平成ノブシコブシ・吉村崇から「（２組が）どういう仲なのか、全く分からないです」と不思議がられると、有田哲平は「僕は結構よくしゃべるし、ナイナイさんの番組にも１人で（出演した）」と説明。

「上田は『なんで俺がナイナイと出なきゃいけないんだ？ 』って」とおどけ節で続けると、「共演ＮＧなの？ 」とツッコミ字幕が入った。 岡村も「上田君とは全然（共演がない）」と回想。

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デビューはナイナイが１年早い１９９０年だが、「天然素材でやってたんですけど、海砂利水魚（くりぃむ）はボキャブラでやってたから、僕らのことも、『踊ってるんでしょ？ 』みたいな感じで」と若手時代を振り返った。 有田も「こっち側は『なに、芸人が笑いとらずに踊ってるんだ』、そっち側は『ダジャレで笑いとってんじゃねぇ』。 お互いにね。