お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が26日、12月3日放送のフジテレビ系バラエティー『くりぃむトーク！超体験!? グランプリ』（毎週木曜 後11：00）に出演。岡村にとって、くりぃむしちゅーの…

『くりぃむトーク！ 超体験!? グランプリ』より （C）フジテレビ お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が26日、12月3日放送のフジテレビ系バラエティー『くりぃむトーク！ 超体験!?

グランプリ』（毎週木曜 後11：00）に出演。 岡村にとって、くりぃむしちゅーの二人とは実に十数年ぶりの共演となる。 今回、『めちゃイケ誕生30周年記念番組 めちゃ×２メチャってるッ！ 』でも着用している「岡村オファーシリーズ」の“伝説の青ジャージ”を身にまとってスタジオに登場したナインティナイン・岡村隆史。

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そんな岡村を迎えるのは、『めちゃ×２イケてるッ！ 』（1996～2018年）の裏番組『世界一受けたい授業』（2004～2024年／日本テレビ系）に長らく出演していた、くりぃむしちゅーの二人。 26日のオープニングでは、日頃めったに見られない3ショットに興味津々の一同に対し、3人自ら、“ナインティナイン×くりぃむしちゅー”のこれまでの関係性や、互いに抱いていた思い、そして現在に至るまでの心境の変化を赤裸々に明かす。 90年代初めにアイドル的人気を博したお笑い＆ダンスユニット「吉本印天然素材」に所属していたナインティナインと、ちょうど同じ頃、バラエティー番組『ボキャブラ天国』シリーズ（1992～1999年）に出演し、一大ブームを巻き起こした「ボキャブラ芸人」のメンバーだったくりぃむしちゅー（当時・海砂利水魚）。

注目の若手芸人だった２組は、熱狂のさなかで、お互いをどう見ていたのか？ …当時を知るオールドファンにはたまらない、貴重なエピソードも続々登場する。 そしてもちろん、スタジオメンバー全員による数珠つなぎトークも大盛り上がり。

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“大物有名人の誕生日パーティーで目撃した驚がくの光景”など、「大物」「パーティー」にまつわる超体験エピソードが次々に語られるほか、“ももきゅん”こと≠ME・櫻井ももの提案をきっかけに始まる“必殺技披露”に、一同は恐怖のどん底に…。 同番組ではMCを務めるくりぃむしちゅー（上田晋也・有田哲平）のもと、人気のお笑い芸人やタレントはもちろん、注目の文化人やアスリートなど、各界の有名人が一堂に集結！ 本人たちが実際に体験した「まさかの事件」や「ありえない偶然」、「ちょっとした奇跡」といった爆笑＆驚きの実話を持ち寄り、次々と語り合う新趣向のトークバラエティー。

「くりぃむしちゅーのお二人と、こうやって一緒にお仕事をすることがなかなかないもんですから、とにかくすごく楽しかったです。 有田くんは、われわれの番組にゲストで出てくれたりして、非常にしゃべりやすいんですけれども、上田くんは、テレビ局とかで一瞬すれ違うくらいで。 なんか避けられてるのかなって思ってたんですけど（笑）、今回しゃべってみたらそんなことはなかったみたいで、ほっとしました」「ボキャブラメンバーの方々とは、あんまり一緒になる機会がないんですけど、会うと必ずと言っていいほど、当時の話はします。

ライバルというよりも、お互いに違う場所で頑張ってた、みたいな感じがありますね。 まぁ、ギスギスしていたのは確かですけど（笑）。 でもこの年齢になると、みんなトゲが取れて、あの頃の話をしていても、すごく楽しいですね。 あと僕のイメージでは、ボキャブラ芸人はみんな、ゴルフを始めるのが早いっていうのがあって（笑）。

みなさん、売れるのが早かったですからね。 天然素材のメンバーでは、ホトちゃん（蛍原徹）がだいぶ経ってから始めたくらいで、誰もゴルフはやってなかったんじゃないかな」「それはもう、上田くんさえよければ（笑）。 有田くんは喜んでくれると思うんですけどね、上田くんが何て言うんかなって…。 有田くんにはけっこうハマったかなという手応えはあるんですけれども、上田くんにはまだ完全にハマりきってない。

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今思うと、目が合う回数も断然有田くんの方が多かったですし。 上田くん、僕の方を見ているようで吉村（崇）を見てましたから（笑）。 だからぜひ、有田くんに上田くんを説得してもらいたいですね」