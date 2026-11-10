ナイトウォッチ 2人協力ホラー 難易度と連携の重要性

キューゲームス販売の協力型ホラーゲーム「Beyond the Dark: ナイトウォッチ」は、探索者と監視者の非対称プレイが特徴。高難易度と緊張感ある連携体験を紹介。

『Beyond the Dark: ナイトウォッチ 』は、 Atlantis Studio が開発し、日本を含むアジア地域で キューゲームス が販売を担当する2人専用協力ホラーゲームである。この作品は Nintendo Switch 2 に対応しており、孤立した不気味な屋敷を舞台に、2人のプレイヤーが探索者と監視者に役割を分けて協力しながら、襲い来る怪異「 グローム 」を回避し、屋敷からの脱出を目指す 非対称型プレイ を実現している。ローカル通信やオンラインプレイに加え、 Nintendo Switch 2 の「おすそわけ通信」機能にも完全に対応している点が、本作の大きな魅力となっている。

実際のプレイ体験では、筆者と長年の友人であるO氏がこのおすそわけ通信機能を利用して挑戦を行った。当初、長年培ってきた信頼関係があればスムーズに脱出できると高をくくっていた二人であったが、予想に反して脱出劇は思わぬ長期戦へと発展することとなった。まずはホラーゲーム経験の深い筆者が探索者、一方ホラー作品は苦手というO氏が監視者という役割分担でゲームが開始された。探索者が目覚めたのは、壁に大きな穴が開いた無機質なベッドルームであり、隣の小さなオフィスにはかつて誰かが過ごした形跡が残っているものの、静寂に包まれた異質な空間が広がっていた。

Also read パチンコ大手、愛知でプログラミング教育パイロット教室を運営

本作の核心的なメカニズムは、2人のプレイヤーが見る画面が完全に異なり、互いの視界に入らない非対称構造にある。探索者側は一人称視点での移動と行動となり、監視者側は屋内に設置された複数の監視カメラの映像やアイテム画面を操作する。探索者側はアタッシュケースから組み立てる小型ロボット「WB-86」を通じて、監視者であるO氏の指示を受けながら行動することになる。つまり、互いの状況を直接把握することは不可能であり、言語コミュニケーションを通じた意思疎通が脱出への唯一の手段となるため、情報の共有精度と連携の質が攻略のカギを握っている。

プレイヤー同士の連携不足がもたらす緊張感は、ゲームプレイの序盤から顕著に現れた。アイテムの操作は探索者側では行えないため、気になったアイテムの情報を監視者に伝え、O氏に操作をしてもらう必要がある。調査中に筆者が音の鳴るおもちゃを踏んでしまった際、監視者側の危険度ゲージがレッドゾーンに急上昇した。O氏の指示でクローゼットに身を隠したが、グロームの接近を監視カメラ越しに伝えられるにつれて緊張は高まり、危険度ゲージが赤いまま解除されない限り外に出ることは許されなかった。この状況下では、自分の目で危険を確認できない探索者は、監視者であるO氏の指示だけを信じて身を潜めるしかないという、極めて脆い協力関係が築かれることになる。

Advertisement

攻略において重要な判断が求められるのは、「カメラデコイ作戦」の運用時である。監視者は各部屋のカメラを音を鳴らす囮として利用できるが、グロームがデコイを調べるとその部屋の監視カメラは使用不能になってしまう。これはグロームを別の部屋へおびき寄せる一方で、監視できる範囲を狭めるという高いリスクを伴う作戦だ。しかし、初期プレイでは筆者の言葉足らずによりデコイが誤った部屋で起動してしまい、結果として即座にグロームに襲われてゲームオーバーとなった。この失敗は、相棒と正確に言葉を交わし、的確な指示を伝え合うことの重要性を痛感させられる痛恨のミスであった。

リトライ後のゲームバランスや難易度設定にも特徴があり、これは本作の戦略的思考を深める要因となっている。リトライ時には謎解きに必要なメモや写真は引き継がれるものの、鍵や重要な手掛かりとなるアイテムは引き継がれないため、難易度が上昇する。さらに、グロームに襲われた部屋には「ソウルビーコン」が残され、これに触れると感知されやすくなり移動速度が低下する厄介な状態に陥る。探索者と監視者で得られる情報と行動が異なるため、適切なタイミングでの装備変更や暗号解読の共有が求められ、トライ＆エラーを繰り返すうちに、ふたりの報連相は次第に精度を増していくプロセスが必要となる。

プレイ中の役割交代や情報共有の進化は、攻略への近道となった。ある地点で進めなくなった際、O氏が探索者からの転向を申し出たこともあり、筆者が監視者としてカメラのフィルターを切り替えてキーアイテムや安全地帯の位置を把握し、案内ピンを設置して誘導する役割を担った。グロームの感知時間が短く、一度最大まで危険度が高まると回避にも時間を要するため、監視者の先回りした情報共有と迅速な誘導が不可欠となる。互いの気持ちが一つになり、言葉数が増えるにつれて阿吽の呼吸による連携が取れるようになり、最終的に屋敷に隠された謎を解き明かして出口へとたどり着くことができた。

本作の屋敷内のデザインや演出も、物語の真相に近づくにつれてテーマが様変わりしていくなど、単なるホラーではなく謎解きゲームとしての側面も強く持っている。部屋の内装や装飾品の作り込みは深く、見応えがあったものの、ホラーゲームという性質上、自由に探索する余裕があまりない点は残念に思う声もあった。探索者と監視者の役割を完全に分ける設計は、どちらか一方のプレイヤーに頼りきりになることなく、ふたりが同じ熱量で没入できる体験を生み出している反面、効率の良い探索が最優先となるため、屋敷の景観をじっくり楽しむ時間が削がれてしまうという矛盾も生んでいる。

Advertisement

総じて『Beyond the Dark: ナイトウォッチ』は、オートセーブやワープ機能などの利便性が重視される昨今のゲーム業界において、あえて逆行するリプレイ性と高難易度によって、懐かしい緊張感と歯ごたえを提供する作品である。公式トレイラーでは、100人以上が挑戦したものの脱出に成功した者はいなかったというデータも示唆するように、本作は容易にクリアできるものではない。何度壁にぶつかっても闘志を燃やすタイプの家族や友人を誘い、高い連帯感のもとで一緒に挑戦してみることを推奨したい。