ナイジェリア代表のエベとプロスペリティ選手が日本を訪問。大谷翔平の元中日・日本ハムユニフォームを視察し、将来的なプロデビューと五輪出場への夢を語る。

ナイジェリア 代表投手のマーティンズ・エベネザー・オモロル（18歳、愛称エベ）とオラオジョ・オラミデ・エマニュエル（16歳、愛称 プロスペリティ ）は、今月5日から11日間、日本での短期滞在を通じて野球文化やプロの現場を体験している。この2選手は、アフリカ大陸ではサッカーや陸上が主流の中で野球を選択し、将来のプロリーグ進出や2028年ロサンゼルス五輪出場を目指して活動している若手エースである。

大谷翔平のユニフォーム比較で成長実感

訪問先の一つであるソフトバンクホークスの日本一コーナーでは、2選手が記念写真撮影のために集まった群衆の中から、自分たちと同年齢付近の選手を見つけ喜んでいた。その過程で、両選手は主任学芸員の関口貴広氏の案内により、大谷翔平選手のユニフォームに関する詳細な解説を受けた。

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関口氏は、大谷選手が北海道日本ハムファイターズ在籍時のユニフォームと、ロサンゼルス・ドジャース移籍後のユニフォームを並べて示した。サイズの違いを指し示しながら、渡米後にユニフォームのサイズが明らかに大きくなったことは、大谷選手が世界的なスーパースターへと成長した身体的変化の表れであると説明した。2選手はその説明に静かに耳を傾け、自分たちの今と未来を重ね合わせていたと見受けられる。

体格と球速、そして野球を始めるきっかけ

エベの身長は187センチ、体重76キロである。一方のプロスペリティは身長178センチ、体重73キロと記録されている。比較対象として提示された大谷選手の日本ハム入団時公式発表値は、身長193センチ、体重86キロであった。両選手ともすらっとした体形をしており、18歳頃の体つきは当時の大谷選手に類似している点が見逃せない。

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球速面では、エベの最速記録は127キロ、プロスペリティの最速は131キロである。大谷選手がその時期にはすでに150キロを超過していたことを踏まえると、両選手には依然として大きな伸びしろが残されていると言える。エベは6歳、プロスペリティは8歳から野球を始めた経緯を持っている。

初期のきっかけは、通っていた学校に野球指導に来た現地人の存在であった。エベはクリケットやサッカー、バスケットボール、陸上なども経験してきたが、マイナースポーツである野球だからこそトップになれるチャンスが多いと判断し、継続选择了を続けてきた経緯がある。

水切り遊びから感じた投げる快感

プロスペリティにとって野球を続ける原動力は、投げる行為そのものへの好きだという感情にある。子供の頃、水面に向かって石を投げてバウンドさせる「水切り」遊びを好んでおり、その時に下から投げていた動作を、学校に来たコーチから上から投げる技術へと転換した。

最初はそれがスポーツなのかと疑問を持った時期もあったが、投げることを深く愛する気持ちが野球を続ける理由となった。この情熱は、ナイジェリア国内の最高峰リーグである「スーパーファイブ選手権」でも発揮された。今年9月に開催されたこの大会は、合計17チームが参加する各州単位の地域リーグで優秀な成績を収めた上位5チームが参画し、ナイジェリア一を決定する大会である。

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選抜プロセスと将来の夢、そして課題

エベとプロスペリティは、この「スーパーファイブ」への出場を機に、友成晋也代表監督（62歳）によるセレクションの対象となった。ラプソードと呼ばれる弾道測定器などを使用して個人の能力を数値化し、80人の中から25人が選抜された。さらに数値と人間性を精査した上で、5年後、10年後のナイジリア球界を背負ってほしいという期待を込めて、この2人が日本招致の候補として選出された。

プロスペリティは将来プロになることを明確な目標として掲げており、SNS上で自分のプレーを積極的に発信してアピールを行っている。その手本としているのは、アフリカ東部ウガンダ出身で、ピッツバーグ・パイレーツ傘下のマイナーリーグでプレーしているデビッド・マトマ投手（20歳）である。

エベもまた、アメリカのマイナーリーグからステップアップしていくという大きな夢を持っている。その実現のために、2028年のロサンゼルス五輪に出場し、本場アメリカで自身の存在をアピールする計画を立てている。友成監督は、簡単にプロになれるとは思わないが、不可能でもないと後押しを続けている。しかし、帰国後にもスキルアップを継続するためには克服すべき課題がある。

ナイジェリアではチーム数や試合数が少なく、年間通しての実戦機会が圧倒的に不足している。チームでの練習も大会前に一時的に集まって行うのが通常であり、個人練習によるレベルアップが求められている状況だ。この課題解決のため、友成監督は帰国後も2人が引き続きスキルアップできるよう、特定の人物との引き合わせを行っている。