ロサンゼルスのストリートウェアブランド、キッズ・オブ・イミグランツとナイキによる新コレクション「ナイキ ティエンポ」が発表。創業者のルーツを反映した2モデルの詳細とデザイン思想を解説。

ロサンゼルスを拠点とする ストリートウェア ブランドの キッズ・オブ・イミグランツ は、スポーツ用品大手の ナイキ と再び提携し、サッカー競技とその文化的影響を称える2モデルのフットウェアコレクションを正式に発表した。本コラボレーションは、ブランド史上初めて競技用 サッカーシューズ 分野に進出した画期的なプロジェクトであり、両ブランドの歴史に新しい章を追加するものである。

この新しい靴のコレクションは、創業者であるダニエル・ブエソとウェレ・デニスによって、それぞれの先祖の故郷への敬意を込めて設計された。ブエソの祖先が暮らすホンジュラスと、デニスの祖先が暮らすリベリアの山岳地帯をデザインのインスピレーションの源泉とし、単に日常生活向けのライフスタイルアイテムとして転用するのではなく、本格的な競技用としての機能性と文化的な深みを兼ね備えた製品としている。

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ホンジュラスとリベリアは大西洋を挟んで向かい合っている地理的な関係にあるが、両国には草の根レベルからサッカーへの熱狂的な文化が共通して存在している。この共通するサッカーへの情熱とエネルギーは、コレクション全体を貫く鮮やかなイエローからオレンジへのグラデーションカラーとして視覚的に表現されている。この配色は、スポーツにおける喜び、高いエネルギー、そして揺るぎない自信を象徴するものとして選ばれた。

コレクションの核をなすのは、90分間の真剣な試合と、その試合後の日常生活の両方に対応し、互いの機能を補完し合う2種類のモデルである。ピッチ上での競技 performance を追求した「ナイキ ティエンポ マエストロ エリート × キッズ・オブ・イミグランツ」は、精密に設計された FlyTouch レザー素材を採用している。この素材は、選手にとって優れたボールタッチとコントロール感覚、そして試合中の迅速な反応性を可能にするために開発された技術である。

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一方、ピッチから離れた street wear としての側面を重視したのが「ナイキ ティエンポ ストリートガト × キッズ・オブ・イミグランツ」である。このモデルは、サッカーの DNA をコンクリートのコートやケージ型のコート、そして街角のコミュニティスペースへと持ち込み、地域固有のスタイルやコミュニティ文化が育まれる空間に対する敬意を込めている。デザインのディテールには、過去のナイキ フットボールの歴史を参照した要素が含まれており、両ブランドのロゴが施された独自のシューレースや柄入りのディテールが融合されている。

ダニエル・ブエソとウェレ・デニスは、今回のコレクションを通じて、サッカーというスポーツが持つユニバーサルな言語としての力を再解釈しようとしている。単なる靴のデザインを超えて、祖先の故郷への誇りと、現代のストリートカルチャーを結びつける架け橋として機能するよう設計されている。ナイキの象徴的なティエンポの系譜を、移民の背景を持つ創業者たちの視点から再構築し、グローバルなサッカーコミュニティに新たなエモーショナルな連結を生み出している。