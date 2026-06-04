ナイキACGの新技術「ラディカル エアフロー」がもたらす冷却革命

ナイキのアウトドアラインACGが、ランニング技術を転用した革新的冷却素材「ラディカル エアフロー」を発表。ベンチュリ効果を応用し、風を加速させて汗の蒸発を促進。覆うほど涼しい逆説的な特性を持ち、アウトドアとランニングの常識を変える。

ナイキ の最新 イノベーション 、 ACG （オールコンディションズギア）ラインが再び注目を集めている。 その核心は、フットボールやランニングのために開発された技術をアウトドア用途に転用する点にある。

ナイキ本社にそびえる、競技場よりも広大な「可能性の工場」を自由に活用できることが、ACGの真の秘密兵器だと、プロダクトマネージャーのマイクは語る。 この工場では、素材のテストから試作までが一貫して行われ、革新的なアイデアが次々と具現化される。 特に注目すべきは、ラディカル エアフローという冷却技術だ。 流体力学のベンチュリ効果を応用し、工学的に配置された無数の空気孔と裏面のディンプルが、走行時に生じる風を加速させて肌へと導く。

これにより、汗の蒸発という人体本来の冷却メカニズムを、素材そのものが後押しする仕組みが実現された。 ナイキ スポーツ研究所（NSRL）の計測によれば、従来のDri-FITと比較して、汗の吸収量は50％少なく、蒸発抵抗は25％低いという驚異的なパフォーマンスを達成している。 この技術を搭載したレーシングトップは、日本でも6月4日に発売され、早くも話題を呼んでいる。 昨夏のウェスタンステイツ大会では、この試作を着用したケイレブ・オルソンが歴代2位の記録で優勝し、その効果を実証した。

会場には同素材を使用した試作のハットも並び、マイク自身は開発中のフーディを着用していた。 これは、ラディカル エアフローが単なるギアの枠を超えて、幅広いアパレルに拡大しつつある証左である。 ラディカル エアフローの最も興味深い点は、肌を覆う長袖が最も涼しいという逆説的な特性だ。 一般的に、肌を露出すれば涼しいと考えがちだが、この技術は異なる。

例えば、肌を大きく露出する試作のタンクトップは、比較的暑くない環境下での使用を想定している。 一方、長袖は風の流れを最大化し、空気が生地をすり抜けるたびに体温を奪う。 この仕組みは、よく似たメッシュ素材とは決定的に異なる。 メッシュは単に風を通すだけだが、ラディカル エアフローは服と肌の間に空気の流れを生み出し、その流れを感じられるのだ。

筆者も実際に試着して走ってみたが、風が体を冷やす感触が明確に分かり、その効果を実感できた。 デザインは確かに大胆で、着用には勇気がいるが、一度着てしまうと気にならない。 むしろ、その涼しさに驚かされる。 この技術は、アウトドアとランニングの境界を曖昧にする。

ナイキは、過酷な環境でも最高のパフォーマンスを発揮するギアを提供することを目指しており、ラディカル エアフローはその象徴だ。 今後、この技術を搭載した製品がさらに拡大し、アウトドア愛好家やランナーにとって不可欠な存在となるだろう。 ナイキのイノベーションは止まらず、私たちの運動体験を根本から変えようとしている





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