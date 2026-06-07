ドーハの悲劇から30年、柱谷氏の言葉が再び日本代表を鼓舞

1993年のW杯予選「ドーハの悲劇」を経験した元日本代表主将・柱谷幸一氏が、NHK「プロジェクトX」に出演。2022年カタールW杯でのドイツ、スペイン撃破の背景に当時の無念が力となったことを語り、ネット上で感動を呼んだ。

NHKの人気番組「プロジェクトX〜挑戦者たち〜」で、1993年のW杯予選「 ドーハの悲劇 」を特集した回が放送され、当時の 日本代表 主将・ 柱谷幸一 氏の登場に視聴者から驚きと感動の声が相次いだ。

番組では、2022年カタールW杯で日本代表がドイツやスペインを破った背景に、1993年のドーハの悲劇で選手として森保一監督が味わった無念の経験が力となったことが描かれた。 柱谷氏は、当時アメリカW杯出場を逃した悔しさを振り返り、「よくぞ言った、さすが森保。 我々のドーハの悔しさを、みんな彼に今ぐーっとパワーを出してる。 アメリカに行けなかった、そのアメリカだよ、今度は。

なんかの縁ですよ、これは。 エイトとか言ってねえで、本当に優勝って言ったんだから、優勝してほしい。 頑張って森保」と笑顔でエールを送った。 この発言に、ネット上では「柱谷キターッ！

」「いつまでもかっこいいな」「柱谷さん、お年を召した」「久しぶりに見ても柱谷だな」「柱谷懐かしい」「あの闘志がたまに懐かしくなってしまいます」など多くの反響が寄せられた。 また、「ドーハ組が逃したアメリカ」という言葉に心を打たれた視聴者からは、「俺らを泣かすようなこと言わないでくれや 頑張れ森保！ 」「堂安と柱谷さんの言葉聞いて、優勝できる気がしてきた」「ドーハ組が行けなかったアメリカ大会じゃん」「アメリカ行けなかった。 そのアメリカだよ。

柱谷、泣かすなよ」「柱谷さんのコメントにグッときた」「言われてみれば、そうだった！ あのとき行けなかったアメリカだ！ 柱谷さん……（泣）」といった感動の声が集まった。 ドーハの悲劇とは、1993年10月28日に行われたアメリカW杯アジア最終予選のイラク戦で、ロスタイムに同点ゴールを許してW杯初出場を逃した試合を指す。

当時、日本は勝利すれば初のW杯出場が決まる状況で、1-0でリードしていたが、終了間際に失点して1-1の引き分けに終わった。 この試合は日本のサッカー史に深く刻まれ、多くの選手やファンに悔しさを残した。 しかし、その悔しさが後の日本サッカーの発展につながったとも言われる。2022年カタールW杯で、日本代表はグループリーグでドイツとスペインという優勝経験国を破り、決勝トーナメントに進出。 森保監督は、自身も選手としてドーハの悲劇を経験しており、その経験がチームを鼓舞したと番組内で語られている。

柱谷氏の登場により、視聴者は1993年の記憶と2022年の快挙をリンクさせ、改めてその重みを感じたようだ。 番組では、当時のチームメイトだった森保監督が、現在の日本代表を率いて果たせなかった夢を追い続けている姿が紹介された。 柱谷氏の「アメリカに行けなかった、そのアメリカだよ」という言葉には、世代を超えたバトンの受け渡しが感じられ、多くの視聴者が胸を熱くした。 SNS上では「柱谷さんの言葉で涙が出た」「これこそプロジェクトXの真骨頂」といった投稿が相次ぎ、番組の感動が再確認された





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