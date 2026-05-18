ドワンゴ:ニコニコ動画料金改定、詳細発表、プレミアム会員向け特典やアップデート予定も

ドワンゴが、ニコニコ動画の料金を790円から990円、7,900円から9,900円に変更し、プレミアム会員向け特典やアップデート予定を発表した。

今回の価格改定の事由について ドワンゴ は、『サービス提供に必要なシステム・設備の維持、コンテンツの調達、セキュリティ対策など、プラットフォーム全体で各種コストや人件費も増加しており、運営の効率化・合理化で吸収し続けることが難しい状況です。

ニコニコプラットフォーム全体を対象として、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくために、料金を改定させていただく運びとなりました。

' 'なお、改定後の価格についても既に公開されており、月額が790円→990円に、年額が7,900円→9,900円となる。 また、WebMoneyで購入できる90日チケットについては2,370円→2,970円へと変更される。 また、今回の改定に際して対象となるプレミアム会員の人に『ニコニコポイント200pt』が毎月配布されるほか、多数のキャンペーンが実施される。

'さらに、今後の「ニコニコプレミアム」のアップデート予定も公開。 『ニコニコプレミアム』では、ニコニコ動画で作成できるマイリスト数の上限の50件から1,000件への拡大（2026年7月頃リリース予定）、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」でKADOKAWAのマンガ・ライトノベル読み放題特典を追加（2026年夏頃リリース予定）など多数の特典も予定されている





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ドワンゴ ニコニコ動画 料金改定 特約 アップデート予定

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