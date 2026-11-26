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ドレスコードの「カクテル」とはいったい何なのか？ テーラー、スタイリスト、エチケットの専門家がアドバイス──4つのシーン、4つのスーツスタイル Vol.2
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カクテルのドレスコードはあくまで雰囲気。規範めいた決まりはない。オフィスで着ていたらむしろおかしい、特別感のある一着を選ぼう。
カクテル アタイアが求められる場面といえば、たとえば結婚式、アニバーサリーパーティー、展覧会のオープニング、そしてもちろん カクテル パーティーだろう。 どのようなオケージョンにせよ、その日のためにお洒落に気を遣った、ということが曖昧にも伝わりさえすればいいのだ。
そこで着るスーツは、普段オフィスでも着ているスーツのように見えてはいけない。 大事なのは、そのような華やかな場に相応しい「特別感」だからだ。 セクシーな70年代風スーツを得意とするエドワード セクストンのドミニク・セバーグ ＝ モンテフィオーリは、「社交界のプレイボーイの気分で、エレガントかつシックに。 軍人みたいにかしこまらず、あくまで傾いた姿勢で」とアドバイスする。
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トム スウィーニーのウィデットは、肩の仕立てについては次のように言う。
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