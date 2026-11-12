ドル高進行、円は160円突破と9月以来の円安水準

ロンドン市場で円とユーロが対ドルで下落し、1ドル160円台に入った。米国利上げ観測とイラン情勢の不透明感がドル買いを加速させている。

12日のロンドン外国為替市場で、ドルが円およびユーロに対して顕著に高値を付け、円安・ ドル高 の流れが一段と強まっている。米ドルは円に対して一時1ドル= 160円 ちょうどとなり、これは9月上旬以来の水準を更新するもので、市場参加者の間で強い注目を集めている。この円安の進行は、日米の金利差の拡大を見込んだ資金の円売り・ドル買いによるものであり、為替レートに直接的な圧力を与えている。同時に対ユーロ相場でも1.1054ドル近辺となり、2025年4月以来となる約1年7カ月のユーロ安・ ドル高 水準を記録した。この動きは、単なる短期的な変動ではなく、地政学的リスクと米国の金融政策に関するマクロ的な要因が複合的に作用した結果であると考えられる。

金利上昇観測と原油価格がドル買いを後押し

今回のドル高の背景には、米国での利上げが進むとの市場観測が足元で強まっているという事実がある。投資家は将来の金利動向を慎重に捉え直しており、それによってドル資産への需要が高まっている。加えて、欧米の原油先物が水準を切り上げる場面が見られたことも、ドル買いを促進する要因となった。米金利の上昇局面において、ドル建て資源の価格は相対的に魅力を増す傾向があり、それが資金の流入を加速させている。特にトランプ米大統領が12日、自身のSNSで「イランとの合意は必要ない。そうした時代はとうに過ぎた」と投稿したことで、中東の地政学的リスクへの懸念が再燃した。イラン情勢の不透明感が市場で意識されることで、原油先物の買いにつながり、間接的にドルの需要を増幅させる効果を生んでいる。これらの要素が重なり合い、米国の金融政策の独立性に対する信頼が市場で確認される形となった。

Also read 【新発売】まるで家庭の手作り焼うどん！ 『焼うどんモッチッチ だし醤油味』 (2022年8月29日) - エキサイトニュース

為替介入警戒感と英国経済指標の市場反応

英国時間16時時点で円相場は1ドル=159円90銭から160円00銭で推移しており、前日同時点に比べ10銭の円安・ドル高となっている。この水準は、通貨当局が円買いの為替介入に動きかねないとの警戒感によって、円安・ドル高の過度な進行に一定の歯止めがかかっていることを示唆している。市場参加者は、日本銀行や財務省の動きをにらみながら取引を行っており、介入リスクが円売りの勢いを完全に封じるわけではないものの、暴落を防ぐ安全装置として機能している側面がある。他方で、ユーロの対ドル相場は英国時間16時時点で1ユーロ=1.1060ドルから1.1070ドルであり、前日同時点に比べ0.0030ドルのユーロ安・ドル高となっている。円の対ユーロ相場は上昇し、1ユーロ=176円90銭から177円00銭で同40銭の円高・ユーロ安で推移した。円とユーロがともにドルに対して下落している状況では、ユーロの下落幅が相対的に目立つ構造にある。この点は、米国の強さが欧州経済の弱さを浮き彫りにしている可能性を示しており、為替レートの歪みを指摘する声が上がっている。英統計局が12日公表した2026年7〜9月期の英実質国内総生産（GDP）速報値は前期比0.7%増となり、4〜6月期の同0.5%増から加速している。前年同期比では1.9%増加した。英景気の底堅さが意識されたものの、いずれの数値も市場予想に沿った水準であり、ポンド相場への具体的な反応は限定的に留まった。これは、経済指標の良し悪しよりも、米ドルの絶対的な強さが市場を支配していることを如実に物語っている。

Advertisement

地政学リスクと金融政策の交织る中長期展望

今週の市場動向を振り返ると、トランプ米大統領の発言が中東情勢に与える影響が、エネルギー価格を通じて為替市場に波及するメカニズムが明確になった。イランとの合意拒否という政治的メッセージは、原油供給途絶のリスクを市場参加者に刻み込み、ヘッジ目的や投機的な売買を誘発した。こうした地政学的プレミウムの付与は、短期的にはドル買いを強化するが、中長期的にはインフレ再燃の懸念を生み、結果として米利上げ圧力への期待をさらに高めるという好循環を生んでいる。英国経済指標が予想通りであったことは、ユーロ圏の成長鈍化感が依然として強いことを意味し、ユーロ安の構造的な要因を強化している。160円台前半で推移する円ドル相場は、日米の金利差収束の見通しが立たない限り、その水準を維持する可能性が高い。ただし、日本の通貨当局が介入に踏み切るかどうかは、為替レートの急変動に対する政策スタンスに依存する。市場は介入の痕跡を探すために、毎日の取引終了間近の動向を注視しており、160円という心理的節目がどのように推移するかが次の鍵となる。ドル高基調は続くものの、環境次第で逆転現象も想定されるため、投資家は柔軟なポジション管理が求められる。このように、為替相場は単なる通貨の交換比率ではなく、国際政治、エネルギー市場、各国の金融政策が織り込まれた複雑なシステムの結果として決まることを、今回の変動は明確に示している。