ドル高進行、FRB利上げ期待で円は160円台

ニューヨーク外為市場でドルが2か月ぶりの高値を更新。FRBのタカ派発言とインフレデータを受け、円は160円近辺で推移し政府の介入警戒が高まっている。

13日の終盤、 ニューヨーク外為 市場においてドルは週ベースで約2か月ぶりの上昇幅を記録する見通しとなった。この動きは、連邦準備理事会（ FRB ）による大幅な利上げ観測を背景に 米国債利回り が上昇したことに起因している。

この影響を受け、ドルは19か月ぶりの高値近辺で推移を続けている。市場参加者は、FRB当局者のタカ派的な発言や、週内に発表された予想を上回る米国インフレ統計を重視し、FRBが来月の連邦公開市場委員会（FOMC）で通常よりも大幅な利上げを実施する可能性を慎重に見極めている。

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ドル指数と主要通貨の動向

主要通貨に対するドル指数は0.15％上昇し、103.37となった。この水準は2025年4月以来の高値近辺であり、週間ベースでは9月以来の大きな上昇率となる勢いだ。これが実現すれば、ドルは3週連続の上昇となる。

バノックバーン・グローバル・フォレックスの市場ストラテジストであるマーク・チャンドラー氏は、底堅い雇用統計と消費者物価指数（CPI）の伸び加速を背景に、ドルが依然として堅調であると指摘した。チャンドラー氏はまた、今週はニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁やウォラーFRB理事を含め、FRB当局者から一連のタカ派的発言があったと述べた。

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円相場と政府の対応方針

一方、日本円は1ドル＝160円近辺で推移しており、市場では日本政府による為替介入の可能性が強く警戒されている。こうした状況に対し、片山さつき財務相は13日の閣議後会見で為替動向について述べた。

片山財務相は、足元で一方的で急激な為替の動きがみられるとの見解を示した。その上で、米国財務省とも緊密な連携を続け、適切に対応していく姿勢を明確にした。市場はこれらの発言を受け、為替の過度な変動に対して日本政府がどのような措置を取るかを注視している。

暗号資産市場への波及効果

外為市場の動向は暗号資産市場にも影響を及ぼしている。13日時点で、ビットコインは4.22％安の6万8467.26ドルとなった。また、イーサリアムも4.02％安の1934.86ドルまで値を下げた。

リスクアセットから資金が引き揚げられる動きが、伝統的な通貨ペアの変動性と併せて、グローバルな金融環境における流動性の緊張を示唆していると考えられる。今後のFRBの政策決定と、各国政府の為替介入の可能性が、相場の変動性をさらに高める要因となりそうだ。