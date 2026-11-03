ドル相場と金価格、米中間選挙と中東情勢で動揺 豪ドル・人民元も軟調

米中間選挙の行方と中東和平協議の不確実性を受け、ドルは小幅な上下を繰り返し、金価格は米国債利回りの上昇で下落した。豪ドルと人民元も中央銀行政策の影響で弱含んでいる。

ドルは3日、米・ イラン 間の合意成立の可能性や、 米中間選挙 の結果を巡る不確実性を背景に、小幅な上昇と下落を繰り返した。一方、 豪ドル と 中国人民元 は、それぞれの中央銀行による政策決定を受けて軟調な推移を見せた。

ドルと中東情勢、原油価格の動向

イラン高官は3日、ロイター通信に対し、米国との終戦合意にはなお大きな隔たりがあると明らかにした。この発言を受け、原油価格は不安定な値動きを展開している。一方、仲介役のカタールは、双方の溝を埋め、米中間選挙後の再燃を回避するため、協議への取り組みを強めている。

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トランプ米大統領は3日、イスラエルのネタニヤフ首相との合意の下、米国がイスラエルに毎年拠出している40億ドルの支援を今年末で打ち切ると発表した。この発表を受け、原油先物は下落に転じた。また、米債利回りは一時上げ幅を縮小し、10年債利回りは5.4ベーシスポイント（bp）上昇の4.948%となった。

株式市場とアップル株の下落要因

投資家は、3日の中間選挙で米議会の支配権が移る可能性が市場に与える影響を見極めようとしている。民主党が勝利すれば、資産価格、とりわけ市場の主要な原動力となってきた人工知能（AI）関連銘柄のボラティリティが高まる可能性に関心が集まっている。

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前日に四半期決算を発表したアップルは下落した。メモリー半導体価格の上昇が続き、年末商戦を含む第1四半期（10〜12月）の売上高総利益率を圧迫するとの見通しを示したことを、市場は嫌気したためだ。

金価格は米国債利回りの上昇で重し

米中間選挙の結果を見極めようとする動きが強まる中、ドル高と米国債利回りの上昇が金相場の重しとなり、金は一時上昇分を削って下落した。現物金は午後2時6分（米東部時間）時点で1オンス=3927.18ドルと0.5%安となった。

序盤には1%下落し、3893.31ドルまで値を下げる場面もあった。原油価格の下落がインフレ懸念を和らげ、一時金相場を支えたが、その後再び下落局面へ戻った。米金先物（12月渡し）は1オンス=3940.40ドルと0.7%安で清算された。

原油先物は約4週間ぶりの安値

米原油先物は約1%下落し、約4週間ぶりの安値を付けた。ウクライナおよびイランを巡る戦争終結に向けた協議の動きと、両紛争での最近の攻撃が供給をさらに混乱させかねないとの懸念が綱引きとなっている。市場はこの不確実性のもとで、慎重な資金引き揚げを続けている。