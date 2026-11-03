ドル小幅に上下、米中間選挙と米・イラン協議の不透明感で為替市場が模索

ニューヨーク外為市場でドルは小幅な上昇と下落を繰り返した。3日の米中間選挙の結果や米・イラン協議の行方を見極める投資家が増える中、豪ドルと人民元は各中央銀行の政策を受けて軟調に推移した。

ニューヨーク外為市場では、米国とイランの合意の可能性や、3日に投開票が行われる 米中間選挙 の結果を巡る不確実性が意識され、ドルは小幅な上昇と下落を繰り返した。同じ時間帯に 豪ドル と中国 人民元 は、それぞれ 中国人民銀行 と オーストラリア準備銀行 の政策を受けて軟調に推移した。

投資家は、中間選挙で米議会の支配権が移る可能性が市場にどのような影響を与えるかを見極めようとしている。特に民主党が勝利した場合、資産価格、とりわけ市場の主要な原動力となってきた人工知能（AI）関連銘柄のボラティリティーが高まる可能性があり、この点に関心が集まっている。

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米・イラン協議の揺れが原油価格と為替を不安定にする

ドルはこの日、小幅な上昇と下落の間で推移した。イラン戦争の終結に向けた協議を巡って相反するシグナルが出たことを受け、原油価格も不安定な値動きとなった。

市場では、和平への期待と停滞観測が短い時間の中で交互に意識される展開が続いた。投資家は、一方向に動く材料が乏しいため、ドルを含む主要通貨の売買を慎重に進めている状況がうかがえる。

原油は地政学リスクに敏感に反応する商品であり、協議の進展や後退に関する報道が出るたびに価格が振れやすい。今回もその特徴が表れ、エネルギー価格の方向感が定まらないことが、外為市場全体の慎重姿勢につながったとみられる。

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米・イラン合意の見通しを巡り関係者の見解が割れる

イラン高官は3日、ロイターに対し、米国との終戦合意にはなお大きな隔たりがあると述べた。合意に向けた両者の立場の差が依然として大きいことを強調した形だ。

一方、仲介役のカタールは、双方の溝を埋めるため取り組みを強めている。目的は、米中間選挙の後に再び事態が激化する事態を避けることにあるとされ、外交面での調整が続いている。

モネックスUSAのシニアトレーディングディレクター、フアン・ペレス氏は、非常に矛盾したメッセージを受け取っており、一歩前進したかと思えば再び一歩後退するような状況だと指摘した。市場参加者にとって、情報の方向性が一定しないことが判断を難しくしていると説明した。

ペレス氏は自身の全体的な見方として、ドルには下落の余地があると述べた。その理由として、連邦準備理事会（FRB）に関してもはやコンセンサスが得られなくなったことを挙げ、さらに政府間あるいは政治的な摩擦も、ドルにとってマイナス要因になるとの見解を示した。

人民元とオーストラリアドルが各国中央銀行の政策に反応

オフショア取引で、ドルは対人民元で0.35％高の1ドル＝6.67元となり、5月15日以来の最大の上げ幅を記録した。ドル高方向への動きが目立った一方で、人民元は全体として圧迫を受けた形となった。

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中国人民銀行は3日、金融機関に義務付ける外貨の預金準備率を引き上げると発表した。金融機関が保有すべき外貨の割合が高まるため、市場に出回るドルの流動性を引き締める効果が期待される。同行は、最近の人民元上昇のペースを抑えることが狙いだとしている。

豪ドルは対ドルで、一時0.51％下落した後、取引終盤には0.4％安の0.6968米ドルで推移した。オーストラリア準備銀行は3日、政策金利のオフィシャル・キャッシュ・レート（OCR）を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、18年ぶりの高水準となる4.85％とすることを決めた。

金利の引き上げは通常、通貨の買い材料になりやすいが、豪ドルはむしろ軟調な展開となった。政策判断の発表と同日に、為替が売られた点は、投資家が国内外の金利動向をより慎重に見ていることを示している。

中間選挙の結果とAI関連株の動向が次の焦点になる

市場の次の大きな注目点は、3日の米中間選挙の結果である。米議会の支配権がどの政党に移るかによって、政策の方向性や市場の見方が大きく変わる可能性があるためだ。

民主党が勝利すれば、資産価格、とりわけAI関連銘柄のボラティリティーが高まる可能性があると見られている。AI関連株は近年の株式市場を支えてきた存在であり、その値動きは為替や他の資産にも波及しやすい。

今後は、米・イラン協議の行方、中国人民銀行による外貨預金準備率引き上げの効果、そしてオーストラリア準備銀行の政策が市場に与える影響が焦点となる。投資家は、これらの材料を組み合わせながら、ドル、人民元、豪ドルの方向性を見極めていくことになる。