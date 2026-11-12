ドル円159円台で推移 米利上げ期待と日銀政策当局者の発言が市場を左右

ドル円は午前9時点で159円台後半で推移。米国の利上げ観測によるドル買いが根強い一方、浅田審議委員の発言や三村財務官のけん制発言が値動きに影響を与えている。

午前9時時点の ドル円 は159.73／159.77円台、ユーロ円は1.1094／1.1095、円英ポンドは177.22／177.23円で取引されている。午後3時のニューヨーク市場終盤からの価格変動は限定的で、159円後半での値動きが継続している。この背景には、米国での金利上昇期待の高まりに伴うドル買いの姿勢が persistently 続くことがある。

浅田委員発言と三村財務官発言の市場反応

日銀の浅田統一郎審議委員が利上げに対して慎重な姿勢を示した発言をしたことを受け、市場からは想定内のハト派的な内容との評価があり、円安方向に値が振れる場面も確認された。一方、三村淳財務官による円安の進行へのけん制発言は、ドル円の急騰を抑制する役割を果たした。このように、国内政策当局者の発言が市場の値動きに直接的な影響を与えている状況が続いている。

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ドル高進行と160円台の心理的抵抗線

米国の利上げ観測を背景としたドル買いは根強く、ドルは対ユーロでも1年半ぶりの高値を更新する局面があった。ドルが160円を目前にした段階での三村財務官の発言は、市場関係者の間で「レッドライン」という線引きを意識させたとの見方が強まっている。三井住友銀行の鈴木浩史チーフ為替ストラテジストも、この発言が明確なけん制となったと分析している。

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浅田委員の慎重姿勢と為替への影響

午前中に行われた浅田統一郎審議委員のあいさつや記者会見は、全体的に利上げに対して慎重な路線と受け止められた。最もハト派の発言者と見なされている立場でありながら、「過度にハト派的な内容は見当たらない」との指摘もある。みなと銀行の苅谷将吾ストラテジストは、ドル買い・円売りの地合いの中で、想定通りであったが故にその材料として機能したと解説している。

投機筋のポジションと今後の市場展望

現在の投機筋のポジションは、ドル売り・円買いの方向へ傾斜しているとの見方がある。このため、追加的な円買いの仕掛け出しが難しく、円高方向への大きな推進力には繋がっていない可能性がある。この構造的な要因が、ドル円が159円後半でのみ合い状態を続けている一つの要因として働いている。