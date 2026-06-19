ドル円・株式・債券市場の動き

ドル円は前日比横ばいだったが、一時１ドル＝１６１．８円まで上昇し、円は約４０年ぶりの安値を付ける可能性がある。ユーロは一時安値を付けた後、わずかに上昇した。ロンドン株式市場では、鉱業株が指数を押し下げた。ユーロ圏債券では、域内国債利回りが上昇した。スイス外務省は米・イランの協議が中止されたことを発表し、新たな不確実性が生じた。
ドル／円はこの日は１６１．３円と前日比横ばいだった。１８日遅くには一時１ドル＝１６１．８円まで上昇し、２０２４年７月に付けた１６１．９６円に迫った。 これを超えれば、円は１９８６年以来約４０年ぶりの安値を付けることとなる。
ドルは今週、主要通貨バスケットに対して１％上昇し、１３カ月ぶりの高値を付けた。１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が示した見通しで、当局者１９人中９人が年末までに利上げを予想していることが明らかになった。 ユーロは一時１ユーロ＝１．１４１８ドルと３カ月ぶりの安値を付けた後、１．１４６４ドルとわずかに上昇した。 スイスフランは軟調。 ユーロは対スイスフランで０．３９％高の０．９２５４フランだった。
ドルは対スイスフランで０．８０９１フランと２０２５年１１月以来の高値を付け、その後０．３５％高で推移した。 ＜ロンドン株式市場＞ 続落して取引を終えた。 スイスで同日に予定されていた米国とイランの協議が開催されないこととなり、リスク選好心理を冷やした。 国内政治を巡る不透明感も重しとなり、大型株指数、中型株指数ともに週間ベースで下げた。
鉱業株が指数を押し下げた。 アングロ・アメリカンとリオティントがそれぞれ２．６％下落、グレンコアも１．６％安となった。 貴金属採掘大手のフレスニロは約４．６％下げた。 イングランド北西部メイカーフィールドで行われた英議会下院の補欠選挙で、労働党のグレーターマンチェスター市長アンディ・バーナム氏（５６）が勝利した。
スターマー首相の退陣を求める動きが本格化し、新たな政治的不安定要因となる可能性が出てきた。 ＜欧州株式市場＞ 反落。 金属価格の下落を背景に鉱業株が売られ、下げを主導した。 また、１９日にスイスで予定されていた米国とイランの協議が中止され、新たな不確実性が生じる中、投資家は中東情勢を巡り慎重姿勢を維持した。
鉱業株は２．１％安。 とりわけアントファガスタとパン・アフリカン・リソーシズの下げが目立った。 オランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬは１．１％安。 同社の最先端装置である極端紫外線（ＥＵＶ）露光装置を巡り、中国に渡った可能性があるとして米政府が懸念を示したという報道を否定した。
＜ユーロ圏債券＞ 域内国債利回りが上昇した。 スイスで予定されていた米・イランの協議が急遽取りやめとなり原油価格が小幅に上昇したことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が材料となった。 スイス外務省は１９日、中部ビュルゲンシュトックで同日に予定されていた米国とイランの協議は開催されないと発表。 声明で、協議を引き続き仲介する用意がありビュルゲンシュトックでの関連作業は継続していると説明した。
また、米イランの和平交渉を巡り、ＥＣＢ政策理事会メンバーのピエール・ウンシュ氏はロイターに対し、暫定的な和平合意があったとしても、エネルギー以外の分野にもインフレが拡大している証拠がさらに確認されれば、ＥＣＢは早ければ来月にも追加利上げを実施する可能性があるとの見方を示した。 ユーロ圏の指標金利であるドイツの１０年債利回りは６ｂｐ上昇の２．９８７％
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