11月初めのCL前節、ベティス・セビージャに2-1で勝利した試合以降、太ももの負傷で欠場していたセルー・ギラシー。アーセナル戦ではメンバーに復帰したが、先発には入らなかった。

11月初めのチャンピオンズリーグ前節、ベティス・セビージャに2-1で勝利した試合以降、FWセルー・ギラシーは太ももの負傷でドルトムントを離れていた。 アーセナル 戦ではメンバーに復帰したが、先発には入らなかった。

ニコ・コヴァチ監督はロンドン北部での一戦で、ギラシーに代わりマクシミリアン・バイアーとファビオ・シウバの2トップを先発に選んだ。 ドルトムントは今季の多くの試合と同様、基本布陣は3-5-2。 守備時には5-3-2、あるいは5-4-1に変わる可能性もある。 その場合、前線に残るFWはシウバ一人となる。

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で「今回の試合に向けた準備では、チームとして一緒に練習する時間があまりなかった」と説明した。 ギラシーはメンバーに戻ったものの、「必要になれば投入する。 必要がなければ、むしろ休ませたい」と語った。 ここ数年でドルトムント最高のストライカーであるギラシーの試合復帰は、日曜日の次節、レヴァークーゼンとのブンデスリーガ戦まで持ち越されるかもしれない。

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その試合でドルトムントは、前の日曜日に奪った首位の座を守ることになる。 一方、アーセナル戦で先発に復帰したのはヴァルデマール・アントンだ。 センターバックのアントンは直近の代表ウィーク中、筋肉の問題に悩まされていた。 先週末のボルシア・メンヒェングラートバッハとのアウェー戦では、ハーフタイムにジョアン・ガドゥに代わって出場。 そして今回、先発に戻った。