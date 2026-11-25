ドルトムントは敵地アーセナル戦で1-1と健闘。しかし、ある場面がニコ・コヴァチ監督の不満を招いた。

この場面は、後半に入ってドルトムントが最も勢いに乗っていた時間帯に起きた。 それでもドルトムントはPKを得られないまま、ほどなくして同点に追いついた。 この日も抜群の出来だったジョアヌ・ガドゥが見せた圧巻の単独突破を、 マクシミリアン・バイアー が鮮やかにゴールへ結びつけた。

ギェケレシュのハンドの場面からわずか4分後の1-1だった。 広告 終盤はアーセナルの方が決勝点に近づいた。 ギェケレシュがフリーで放ったヘディングはゴールを外れた（75分）。 セルー・ギラシーは守備の際、意図せず自陣のゴールポストと2度、ボールをやり取りする形になった（79分）。

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そのポストには後にデクラン・ライスのシュートも当たった（84分）。 それでもドルトムントは、やや幸運に恵まれながらも、決して不当ではない勝ち点1の獲得を喜ぶことができた。 スポーツ担当取締役のラース・リッケンは「私にとって、この試合は大きな意味を持つ。 ここで勝ち点1を持ち帰れたことは大いに称賛したい。

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チャンピオンズリーグでそれを成し遂げられるチームは、そう多くない」と語った。 コヴァチも「我々全員にとって大きな出来事」を成し遂げ、「本当に良い姿を見せた」チームを称えた。 ドルトムントはチャンピオンズリーグで5試合を終えて3勝1分けと順調で、ブンデスリーガではバイエルン・ミュンヘンがケルン戦でつまずいた（1-1）ことを受けて首位に立っている。 ただ、これから厳しい日程が待ち受ける。

今後2週間でレヴァークーゼンと対戦し、カップ戦ではフランクフルトの敵地へ。 さらにシャルケとのルール・ダービーを経て、最後にホームでインテルを迎える。 リッケンはチャンピオンズリーグの対戦を念頭に、「今回はイングランド王者と対戦し、次の試合ではイタリア王者と対戦する。 つまり、相手が楽になることはない」と語った。