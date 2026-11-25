ドルトムントのコヴァチ監督がギェケレシュのハンドを巡ってVARに疑問。バイアーの得点でアーセナルと1-1の引き分けに持ち込んだ。

ドルトムントの ニコ・コヴァチ 監督は、 アーセナル と1-1で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で、後半にヴィクトル・ギェケレシュのハンドがあったにもかかわらず、VARが確認しなかった理由に疑問を呈した。

PKが与えられず、ジョーブ・ベリンガムのゴールも取り消されたことに不満を抱きつつ、エミレーツ・スタジアムで得た貴重な勝ち点1を評価した。 ドルトムントはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで、アーセナルと1-1で引き分け、エミレーツ・スタジアムから苦労して手にした勝ち点1を持ち帰った。 ブンデスリーガ勢は敵地で粘り強さを見せ、欧州での戦いを順調に進めている。 開始わずか10分、ギェケレシュがゴールを決めてホームのアーセナルに先制点をもたらした。

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しかし、ドルトムントは劣勢でも崩れず、試合に食らいついた。55分にはマクシミリアン・バイアーが同点ゴールを決め、コヴァチ監督率いるチームに勝ち点1をもたらした。 ドルトムントは後半、アーセナルのペナルティエリア内で起きた物議を醸す場面を経て、勝ち点をさらに積み上げられたはずだと感じていた。 ドルトムントのコーナーキックがギェケレシュの腕に当たったが、アーセナルのFWにとって幸運なことにPKは与えられなかった。 試合後、コヴァチ監督はVARがこの場面を確認しなかったことへの不満を口にした。