ドルトムントは有望株の流出を警戒すべきか。一方、ニコ・コヴァチ監督はアーセナル戦に向け、負傷離脱していた2選手の起用にゴーサインを出した。ドルトムントの最新情報と噂。

アルバートはドルトムントでまだ飛躍を遂げられていない。 今季のトップチームでの公式戦出場はここまで4試合。 直近では土曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で、1-0の敵地勝利を収めた試合の72分から出場した。

先発は9月上旬のDFBポカール1回戦、HEBCハンブルクに5-0で勝利した試合の1度だけだ。 しかし、その記録は長く続かなかった。 現在の記録保持者は、アルバートの得点からわずか4日後に米国代表でゴールを決めたキャバン・サリバンだ。 得点時に17歳と6日だったサリバンは、ドルトムント所属のアルバートより125日若かった。

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ニコ・コヴァチ監督は月曜夜、ロンドンで両選手について「準備はできている」と語り、「先発するか、後から出場するかは明日分かる」と続けた。 ギラシとチュクエメカはともに、太ももの負傷で直近の試合を欠場していた。 欧州屈指の守備力を誇る2チームの対戦だが、コヴァチ監督はイングランド王者との試合が多彩な展開になると予想する。

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「両チームには得点するだけの力があるので、0-0にはならないと思う」と語り、「難しい試合になることは分かっている。 だが、我々には望むもの、つまり勝ち点を持ち帰るだけの力がある。 そのためには、ボールを持っているときも持っていないときも、最善のプレーが必要だ」と述べた。 ドルトムントはチャンピオンズリーグの最初の4試合で勝ち点9を獲得し、アーセナルは勝ち点10。

両チームとも8位以内に入る可能性は十分にある。 コヴァチ監督はミケル・アルテタ監督のチームについて、「素晴らしい監督が率いる素晴らしいチームで、共に多くの成功を収めてきた」と称賛。 その上で「我々は準備ができている。 フィジカル面の状態も良く、自信も十分にあり、自分たちの強みを信じている。 我々はアーセナルを尊重しているが、彼らも同じように我々を尊重している」と語った。