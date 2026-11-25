アーセナル戦での引き分けを通じ、ドルトムントの回復力と選手個人の技量が評価される一方、若手DFガドゥの移籍可能性やチームの結束に関する分析がなされた。

ドルトムント のGKグレゴール・コベルも「 ガドゥ の素晴らしい個人技が、僕たちのゴールにつながった」と話した。 キャプテンで、 ガドゥ と同じセンターバックのニコ・シュロッターベックは「彼のファーストタッチは信じられない。

その後にはスピードもある。 それは僕たちも知っている」と語った。 ただ、BVBには小さな問題もある。 守備でも大いに力を示した今回のアーセナル戦を受け、パリ・サンジェルマン、レッドブル・ザルツブルク、そしてドルトムントで育ったこのDFが、その資質からしてプレミアリーグの強豪に理想的な選手だと、同リーグのどの強豪も気づいたはずだ。

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移籍金が最大2500万ユーロに達する可能性のあるガドゥは、BVBが望むより早くドルトムントを去るかもしれない。 というのも、今回のロンドンでの引き分けで改めて明らかになったように、BVBでは今、チームとして確かなまとまりが生まれている。 まだ21歳のジョーブ・ベリンガムは今季、レギュラーであり試合を決める選手へと成長した。 ガドゥと同じ19歳のコンスタンティノス・カレツァスも、完全にコンディションを取り戻せば、再び人々を魅了するだろう。

ロンドンではピッチの至る所に顔を出した、過小評価されがちなダニエル・スヴェンソンも、まだ24歳だ。 このチームには、長く一緒にプレーする姿を見ていたい選手が何人もいる。 一方、現在のチームも悪くない。 少なくとも結果と、その結果を手にするまでの過程に目を向ければ、そう言える。

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ニコ・コヴァチ監督の下でドルトムントのサッカーがしばしば見栄えのするものではないのは、周知の事実だ。 しかし今季のドルトムントは、とうに敗れたと思われた試合や、もうひっくり返せないと思われた試合から、数多くの勝ち点を獲得している。 もはや偶然ではない。 アーセナル戦では、BVBはさらにその上を行った。

ニコ・シュロッターベックが的確にも「眠っていた」と厳しく評した、最初の15分から20分の惨憺たる出来から立ち直った姿は見事だった。 並大抵の粘り強さではないし、自信も必要だ。20分間ほとんどボールに触れられなかったチームが、それまでホームで勝ち点を一つも落としていなかった欧州屈指の強さと安定感を誇る相手を、シュロッターベックの言葉を借りれば「強度によって」「攻略した」のだから。 もちろん、1-1の同点ゴールはガドゥとバイアーの非常に優れた個人技によって生まれた。

だが、あれほど苦しい立ち上がりの後にガドゥのような独走ができるのも、自分自身、そして何よりチームを信じているからこそだ。 同じことはバイアーにも言える。 それまでの試合では何もうまくいかず、ゴールのわずか数分前には、ダニエル・スヴェンソンの絶好のクロスに合わせ損ねていた。 走り込んだ勢いのままインサイドでまっすぐシュートを放つのではなく、どうしてもアウトサイドでボールを収めようとしたためだ。

BVBは先週日曜日、前日のバイエルンの引き分けを受け、首位に立つには勝たなければならないという特別な重圧を乗り越えた。 それだけでなく、アーセナルに対しても、最終的には必要な幸運に恵まれたとはいえ、明らかなパフォーマンスの改善と勇敢な後半の戦いによって勝ち点1をもぎ取った。 当時の方がはるかに極端だったとはいえ、バイエル・レヴァークーゼンが全大会を通じてアディショナルタイムに13得点を挙げ、まず「バイエル・レイトクーゼン」と呼ばれ、その後ドイツ王者となった2023-24シーズンを、どこか思い起こさせる。

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BVBがアディショナルタイムに決勝点を挙げたのは、これまでのところDFBポカールのヴェルダー・ブレーメン戦を3-2で制した一戦だけだ。 それでもドルトムントは全大会を通じ、後半にパフォーマンスを上げて7度の巻き返しを見せている。 バイエルン・ミュンヘンとの上位対決でも、89分にファビオ・シウバが決して不当ではない2-2の同点ゴールを挙げた。 そして今回のアーセナル戦でもそうだった。

また、シュトゥットガルト戦の1-0の勝利と、DFBポカールのブレーメン戦では、ニコ・コヴァチ監督がそれぞれ、後にアシストを記録したジョーブ・ベリンガムと、決勝点を挙げたマルセル・ザビッツァーを途中投入して勝利を手繰り寄せた。 もちろん、シーズン終盤を予測するにはまだ早すぎる。 とりわけチャンピオンズリーグでは、上位8チームに入り、プレーオフを経ずにノックアウトステージへ進むには、今後の3試合でおそらく少なくともあと2勝が必要だ。

それでも、例年のようにシーズン前半より後半に良いパフォーマンスを見せれば、BVBは必然的に優勝争いに加わるだろう。 チャンピオンズリーグ順位表：現在の上位24チーム