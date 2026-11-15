ドルトムント新加入選手の条件とエル・マラ交渉の内幕

ボルシア・ドルトムントが求める新加入選手の具体的な条件と、サイード・エル・マラ獲得を巡る5000万ユーロ超の交渉秘話、そしてヤニス・コンスタンティアス選手のケガによる影響を詳報。

ボルシア・ドルトムント は、次世代を担う選手獲得において若さと成長可能性を最優先し、かつ即戦力としての競争力も備える人物を求めている。クラブ側が期待する新加入候補は、ヴァルデマル・アントンやニコ・シュロッターベックらとの先発争いを繰り広げ、長期的な投資対象として位置付けられている。

新加入選手が求める条件の詳細

ドルトムントが理想とする形は、新加入選手がまず経験豊富な主力選手から技術を学び、1年から2年の期間をかけてレギュラーポジションを獲得していくプロセスである。クラブは主力が抜けてから慌てて対応するのではなく、経験豊富な選手層を維持しながら次世代を同時に育成する戦略を描いている。

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これにより、チームの競争力を保ちつつ、将来の中心軸を確実に構築することが計画の核心にある。この方針は、単なる若手指向ではなく、すでに一定の経験を積み、競争を生み出せるだけの能力を備えた選手を選定することを意味している。

エル・マラ獲得を巡る高額交渉の内幕

ドルトムントのカルステン・クラマー取締役は、ポッドキャスト「colourFIELD tell-a-vision」において、昨夏の移籍市場で長引いたケルンの代表選手、サイード・エル・マラを巡る交渉の詳細を明かした。ボルシアはこの選手獲得に5000万ユーロ弱を投じる意向であり、実現すればクラブ史上の移籍金記録を大幅に更新するはずだった。

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クラマー氏は、当時の交渉チームであったラース・リッケンとオーレ・ブックの意向を振り返り、両者が強くエル・マラの獲得を望んでいたことを鮮明に記憶しているとし、クラブがこれまでにない規模のオファーを提示したと語った。

資金配分の選択とコンスタンティアス選手の苦難

しかし、最終的にクラブはその多額の資金を2人の選手獲得に充てる選択をした。クラマー氏によれば、これはプランBではなく常に並行して検討されていた選択肢であり、強化担当者たちが「これでは一つに賭けすぎだ」と判断した結果として、別の道を選んだという。

ボルシアはその後、まもなくヨイ・フェールマンとヤニス・コンスタンティアスを獲得したが、コンスタンティアスは自身初のブンデスリーガ出場試合で得点も挙げた直後に十字靱帯断裂という重傷を負った。この出来事はクラブ幹部にとって大きな痛手となった。

クラマー氏はその瞬間、2対0でリードし素晴らしいプレーを展開していたにもかかわらず、獲得した逸材の才能を皆が即座に理解していたことを回想し、自分自身の気持ちが完全に折れたと明かした。ラース、オーレ、ニコは彼の実力を知っていたが、全員が以前から彼のプレーを詳しく見ていたわけではなく、その喪失感は週末を通じて立ち直れないほど深かったという。