ドルが上昇、イラン情勢が注目される

ドルが上昇し、イラン情勢が注目される。イランのタスニム通信がイスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームが仲介者を介した米国との協議を停止していると報じた。トランプ米大統領が仲介者を介しレバノンの親イラン武装組織ヒズボラと協議し、イスラエルに対する攻撃を停止するとの確約を取り付けたと明らかにした。

＜為替＞ イラン 情勢が注目される中、ドルが上昇した。 イラン のタスニム通信は１日、 イスラエル による レバノン の親 イラン 武装組織 ヒズボラ に対する攻撃を巡り、 イラン の交渉チームが仲介者を介した米国との協議を停止していると報じた。

これを受け、ドルは上昇。 その後、トランプ米大統領が仲介者を介しレバノンの親イラン武装組織ヒズボラと協議し、イスラエルに対する攻撃を停止するとの確約を取り付けたと明らかにしたことを受け、上げ幅を縮小した。 終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数＜＝USD＞は０．１８４％高の９９．１９５。 ユーロ／ドル＜EUR＝＞は０．２６％安の１．１６３２ドル。

円＜JPY＝＞は対ドルで０．２８％安の１５９．７１０円と、節目の１６０円に迫っている。 月内の金融政策会合での利上げの可能性に関する手掛かりを得ようと、日銀の植田和男総裁が３日に行う講演に注目が集まる。 ＜債券＞ 米国とイランの和平を巡る協議の行方が引き続き注目される中、国債利回りがおおむね上昇した。 米国とイランの協議を巡っては、イランのタスニム通信がこの日、イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームは仲介者を通した米国との協議を停止していると報じた。

これを受け、米国債利回りは大きく上昇した。 ただその後、トランプ米大統領がイランとの協議が「急速なペース」で継続していると述べ、イランから米国との協議を中断するという話は聞いておらず、「イランとの協議が終わっても構わない」という認識を表明。 これを受け、米国債利回りは上げ幅を縮小した。 終盤の取引で、１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．４７３％。

一時は４．５１８％まで上昇した。 ＜株式＞ 続伸して取引を終えた。 米国とイランの和平交渉の行方を巡る情勢が急速に変化するなか、半導体大手エヌビディアがパソコン（ＰＣ）に人工知能（ＡＩ）機能を搭載する新チップを発表したことを受け、ハイテク株がナスダック総合指数とＳ＆Ｐ５００種指数を押し上げた。 両指数は終値ベースの最高値を記録した。

ダウ工業株３０種も上昇し最高値を更新したが、Ｓ＆Ｐ５００の主要１１業種のうち９セクターが下落する中、上げ幅は限定的だった。 トランプ米大統領は１日、イランとの協議が「急速なペース」で継続していると述べた。 イランのタスニム通信はこれに先立ち、イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームが仲介者を介した米国との協議を停止していると報じた。 エヌビディアは６．３％高。

ノートＰＣやデスクトップＰＣにＡＩ機能を直接搭載する新ＰＣチップ「ＲＴＸスパーク」を発表し、今秋に提供を開始すると明らかにした。 ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）によると、ＲＴＸスパークはＡＩ時代に向けた「ＰＣの再発明」を目指す同社とマイクロソフトの取り組みの一環。 マイクロソフトは２．３％上昇した。 半導体株の反応はまちまちで、クアルコムは８．８％、インテルは４．７％、それぞれ下落。

一方、マイクロンは６．６％上昇した。 ＜金先物＞ 中東情勢の緊張が高まり、インフレ懸念が強まったことで、中央銀行による金融引き締めが長期化するとの見方が強まり、金価格は下落した。 スポット金は１オンス＝４４８９．３４ドルと前週末比１％安で推移し、米金先物は１．９％安の４５０６．３０ドルで清算された。 米ドル高が進み、ドル建ての金属は他通貨保有者にとって割高となった。

市場では、年末までに米利上げが行われる確率が約５４％と見られている。 金はインフレヘッジとされるが、利回りを生まないため高金利環境では魅力が薄れる。 今週は米雇用統計や米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言に注目が集まる。 サクソバンクのアナリスト、ハンセン氏は、地政学的リスクやエネルギーショックが落ち着けば、金の強気相場を支えてきた構造的要因に投資家の関心が戻ると指摘した。

中央銀行は今後１年も金の純買い越しが続く見通し。 ＜米原油先物＞ 原油先物は４％超上昇した。 米・イラン協議中断への懸念やホルムズ海峡封鎖リスクが意識された。 清算値は、北海ブレント先物が３.８６ドル（４.２％）高の９４.９８ドル、米ＷＴＩ先物が４.８０ドル（５.５％）高の９２.１６ドル。

イランのタスニム通信はこの日、イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームが仲介者を介した米国との協議を停止していると報じた。 また、イラン、イエメン、レバノン、イラクのシーア派同盟勢力を含む「抵抗戦線」がホルムズ海峡の完全な封鎖のほか、バブ・エル・マンデブ海峡を含む他の戦線の活性化を柱とする方針を設定したとも報じた。 原油先物は一時６％超急伸。

ただ、トランプ米大統領がイラン側から米国との協議を中断するという話は聞いておらず、ヒズボラと仲介者を通じて協議し、イスラエルに対する攻撃を停止するとの確約を取り付けたと明らかにしたことを受け、上げ幅を縮小した





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