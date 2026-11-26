「ドリー・ファンク・ジュニア公開追悼式」が、現地時間の11月25日午後1時からフロリダ州オカラのグッド・シェパード・メモリアル・ガーデンズで催され、全日本プロ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「 ドリー・ファンク・ジュニア 公開追悼式」が、現地時間の11月25日午後1時からフロリダ州オカラのグッド・シェパード・メモリアル・ガーデンズで催され、全日本 プロレス にも参戦したロブ・ヴァン・ダムはじめ、スティーブ・コリノ、ジェリー・ブリスコ、 大仁田厚 らが出席し、弔辞を述べた。

ドリーさんは今年8月4日、オカラの自宅でホスピスケアを受けるなかで死去した。85歳だった。 死因などの詳細は公表されていない。 元NWA世界ヘビー級王者で、弟のテリー・ファンクさん（2023年死去）との名タッグ「ザ・ファンクス」として日米で活躍し、全日本プロレスでは4代目PWF会長も務めた。 コリノは「ドリーはレスリングのコーチだけでなく、人生の先生だった」と語り、ヴァン・ダムは1993年に全日本プロレスに参戦するため初来日した際、ドリーさんが中華料理店に連れていってくれたエピソードなど、笑いを交えて語った。

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最後に登壇した大仁田は「ドリーにレスリングを教わったことがある。15歳で全日本プロレスに入団し、ひざのけがで引退した私が、電流爆破を作った。 その電流爆破のリングに、川崎の地で2024年、ドリーが上がってくれた。 心から感謝しています。 かなうことなら、ドリーとシングルマッチで対戦したかったです」と英語でスピーチした。