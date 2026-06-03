ドリーミー、発表会で新製品を発表

ドリーミーは発表会で新製品を発表した。新製品には冷蔵庫「Slimax」、羽なし扇風機「MF10」、空気清浄機「FP10」、ロボット掃除機「Aqua10s Roller AE」、スティックタイプ掃除機「S1 Station」などが含まれる。

濱田氏は発表会で「10代、20代、30代の美容に対する考え方が変わってきていることを認識している」とニーズの高さについて言及。 今回の発表には含まれていないが、海外で展開している電気シェーバーなどについても触れ、「性別に関わらず楽しんでもらえる製品を考えていく」と方針を述べた。

冷蔵庫「Slimax」（スリマックス）は、ドリーミーが1月に日本市場に投入した「Slimate」に続く新製品で、「魔法瓶」のように製品全体を断熱材で覆うことで、保冷効果を向上させつつ、庫内容量を拡大した。 設置幅595mmながら395リットルの大容量を実現している。 羽なし扇風機「MF10」は、中央の温度センサーで空気の状況を検知し、風量を自動で調整する。 本体が左右に独立して振れる構造になっており、270度の立体送風を実現。

部屋全体の空気をかくはんする。 空調系ではペットのいる家庭向けに空気清浄機「FP10」も、以前クラウドファンディングで展開していたが正式に日本で発売する。 同機種は下から空気を吸い込んで毛を集める構造だが、同社調べで世界初というローラーブラシの自動クリーニング機能により、フィルターに毛がつまるのを低減させる。 主力となる掃除機では、水拭きに対応するロボット掃除機「Aqua10s Roller AE」ほか、スティックタイプでありながら充電・集じんステーションを備えた「S1 Station」（直販価格5万9800円税込）を中心に展開する。

本体内でゴミを圧縮するエアコンプレッション技術のほか、180度回転するヘッドやライトも搭載している。 日本市場で支持される軽さにこだわった製品となり、S1 Stationの他に、ステーションのない「S1」（直販価格3万9800円税込）や、機能を抑えた入門機「S1 Lite」（同2万9800円）もそろえ、いずれも7月16日に発売する予定だ





BIJapan / 🏆 83. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ドリーミー 新製品 冷蔵庫 羽なし扇風機 空気清浄機 ロボット掃除機 スティックタイプ掃除機

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�����ݥ���ƣ�ΰ��ϡ֥��ޥ������ޥ����פ���10����ǽ�������ء��դ˶����ϥǥӥ塼�ܻؤ� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com���ۥå����ɥ����Ϥ�3��10���ˡ�����ǽ�ϡ�ȯ��Ĵ������(�ʲ���ǽ��)�����̶��Ͼ�Ǽ»ܡ��ݿ͡�����󥰥�ݥ��åȤ���ƣ����᤬��ͭ���륪�ޥ������ޥ���(��2���̳�ƻ������߻ʱ���)���������ϥǥӥ塼�� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

������աۥݥ������췮�������ֿ͵�����ʼ���������ˡ�ͧƻ�աֵס��������Фޤ����� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com��������ա��ǣ��סʣ���������ˡ��դθ������Υ�ǣ���������������Τϣ��ֿ͵��Υݥ�����������Ȼ�������ε���ǣ����ࡼ�ɤ�Ϥ���Ф����ɷ��Ϥ�ǣ������Ƥ�Ƴ����������˥쥤�ѥѥ졢����˥��꡼�����³�� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

ASUS、CPUにAMD Ryzen 5000シリーズを搭載したミニPC「PN51-S1-B3353AD」「PN51-S1-B5354AD」を発表ASUS JAPANは、ミニPC PN51シリーズに完成品モデル「PN51-S1-B3353AD」、「PN51-S1-B5354AD」の追加を発表した。

Read more »

�ڽ��ھޡۥ����˥󥰥�������鯰�²���֡��������ܤǣǣ���֤κ��ֺǹ�Ǥ��� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com���ֽ��ھޡ��ǣ��סʣ�����������ˡ����ϣ����ǽ�������������Τϣ��ֿ͵��Υ����˥󥰥���������̤���Ʋ����ȴ���Ф���ƻ�ζ��Ϥǣǣ������ȥ��Ĥ��߼�ꡢ�Ⱦ�κ��ˤȤäƤ⡢���줷���ʣң����ǣ��龡���� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

�Υץ쥤��ݡ����ܰ쥽�եȥ������ΰ�ǽ�߳ر�RPG�֥����ȥꥹ�ס����ΰǤ��������ǽ�Ȥ��ι⹻��������Ψ���ơ��۾��ǽ��������������ܰ쥽�եȥ���������6��29����ȯ�䤬ͽ�ꤵ��Ƥ���֥����ȥꥹ�פϡ����˥ȥ饦�ޤ����������̤�����򶦤ˤ��ʤ��顤���դȤ�������Ψ���Ƴ���ȯ������ְ۾��ǽ����פ��н褷�Ƥ�������RPG��������ץ쥤�ˤ������γڤ����䡤��������Ȥ߹�碌�ʤɡ������ߤ����Τ����ܺ��̥�Ϥ�Ҳ𤷤褦��

Read more »

�ꥢ��æ�Х�����֥��祸��δ�̯�ʰ�̴�����æ�С��θ���ݡ��ȡ����Ѥ䥨��ᥧ����Υ������ǽ�Ϥ��Ȥ�����̴�����æ�Ф��ܻؤ��֥��祸��δ�̯������ ���ȡ��󥪡������פ����ˤ����ꥢ��æ�Х�����֥��祸��δ�̯�ʰ�̴�����æ�Сפθ��餬2023ǯ10��19��������ߥ��ƥ꡼�������� �ҥߥĥ�����ܤǥ������Ȥ��������������˼»ܤ��줿�ط��Ը�������������ͤ��������롣

Read more »