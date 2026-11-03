ドラ1榊原七斗が初先発で阪神1号HR神宮球場で豪打

ドラフト1位榊原七斗外野手が東京六大学野球で初先発し、阪神1号本塁打を放ちプロの実力を証明。明大の優勝争いへの期待が高まっている。

ドラフト1位 で 阪神タイガース へ入団した 榊原七斗 外野手（22）が、1日に行われた 東京六大学野球 リーグ戦に出場した。対戦相手は立教大学で、 神宮球場 にて試合は展開された。榊原選手は打順3番、守備位置中堅手として先発出場を果たしている。この試合において、彼はプロ1号となる 本塁打 を放ち、 ドラフト1位 指名という期待に応えるような豪快なパフォーマンスを見せつけた。入団会見などでの注目を浴びていた実力が、実際にグラウンド上で形となった瞬間だった。

右中間へ豪快な一発で実力証明

試合は5回裏、1点差で劣勢の状況であった。2死の場面ではありながらも、明大の逆転チャンスは訪れていた。ここで榊原選手が打席に入り、立大の右腕・道本投手が投げたスライダーを捉えた。ボールは1ボールカウントからの投球であったが、迷いなくフルスイングで打ち返している。打球は高々と舞い上がり、右中間方向へぐんぐん伸びていった。最終的に右中間席の中段まで届く長距離弾となり、これが榊原選手にとって阪神入団後初となる本塁打となった。スタンドからはどよめきが湧き上がり、彼のパンチ力を証明するひと振りとなった。小柄な体ながらも、その打撃の力強さは圧倒的なものであった。

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小柄ながら三拍子そろった逸材

榊原選手の身体能力は非常に特徴的である。身長は1メートル73、体重は79キロと比較的小柄な部類に入る。しかし、その体格に見合わない驚異的なパワーを持っている。大学時代からそのパンチ力は評価が高く、通算で13本の本塁打を記録している。また、走力も秀でており、50メートル走のタイムは5秒9という驚異的な速度を誇る。これらの要素が揃っているため、三拍子そろった逸材として注目されていた。今回の本塁打は、単なる力自慢ではなく、状況に応じた冷静な打撃判断の現れでもあった。プロの世界でも1年目から活躍できる可能性を秘めていると多くの人々が感じた一戦となった。

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過去の戦績と意識改革の結果

直前の10月31日に行われた立教大学との試合では、4打数1安打という結果に終わった。その本塁打は内野安打であり、自身の本領発揮とは言い難い内容であった。しかし、打撃の感覚自体は悪くなかったという。この立大戦では、余計な思考を捨て、来た球だけを打ちに行くというシンプルな意識に切り替えた。その結果、初回の第1打席から右前打を放つなど、早期に得点圏にランナーを送るなど結果につなげている。戸塚俊美監督は、この本塁打について持ち前のパンチ力を存分に発揮した素晴らしい打球であると称賛している。無駄な考えを排除し、集中力を保ったプレーが成功を呼び込んだ。

優勝争いへの決意と次の試合

明治大学は現在、慶應義塾大学と共に優勝争いの最前線にいる。2組による優勝争いは熾烈を極めており、残された試合数はわずかとなっている。榊原選手は、まだ優勝の可能性は消えていないと強く語っている。明日2日にも同じく神宮球場で立教大学との3戦目が控えている。この試合を勝つことで、優勝への望みを繋げたいとの決意を示している。榊原選手のような新星の活躍は、チーム全体の士気を高める効果もある。スタンドを沸かせ sucha る豪快な打撃で、勝利への道を切り開くことが期待されている。阪神の1号本塁打を果たした榊原選手のその後の活躍に、ファンの注目はさらに高まっている。