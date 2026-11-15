ドラマＶＩＶＡＮＴ河内大和が東京Ｄで始球式、侍ジャパン韓国戦へ絶叫

ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」でワニズ役の河内大和が、東京ドームで開催される侍ジャパン対韓国戦の始球式に登板。特製ユニホームでファンを沸かせ、決勝戦への決意を語った。

ＴＢＳ 系ドラマ「 ＶＩＶＡＮＴ 」のシーズン１において、キャラクター「 ワニズ 」を演じた俳優の 河内大和 氏が、 東京ドーム にて 始球式 を務めた。このイベントは、 侍ジャパン と韓国代表による重要な試合の直前に実施され、球場全体を熱狂の渦に巻き込んだ。

河内氏は、試合前のセレモニーに合わせてマウンドへ登場した。この時、彼は背中に「ＫＯＣＨＩ」という名前と「８」という数字が記された日本代表のユニホームを身にまとい、スタンド席からは大きな歓声が上がった。彼が登場した瞬間から、会場にはドラマの主題歌とも取れる音楽が流れ、特別な雰囲気が漂った。

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ワニズ口調で絶叫しスタンド沸かす

マウンドに上がった河内氏はマイクを握り、観客席に向けて「熱い試合になることは間違いありません」と宣言した。その後に続いた「さあ決勝戦、始めようか～！」という一言は、彼が演じる「ワニズ」の特徴的な口調を再現したものだった。この呼びかけに対し、再びスタンドからは大歓声が沸き上がり、開始前から盛り上がりを見せた。

驚きと光栄を語った始球式への想い

河内氏は、始球式のお誘いを受けた際、当初は「えっ、僕でいいんですか！？」「本当に驚きました！」と、自身への指名に対して強い驚きを露わにしていた。彼によると、少年時代から侍ジャパンの試合をほとんど欠かさず観戦してきた大ファンであり、憧れの選手たちが戦う大舞台で始球式を務めることは、大変光栄なことであったという。

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普段は俳優として舞台や映像作品に出演している河内氏だが、今回の始球式では全く異なる緊張感を味わうことになると語った。選手の皆さんの熱い戦いが実現するよう、精一杯の一球を投じたいという強い決意も明かしている。侍ジャパンの勝利を心から願っているという彼のメッセージは、多くの人々に響いた。

ドラマとスポーツのクロスオーバー効果

今回のイベントは、単なるスポーツのセレモニーにとどまらず、テレビドラマのマーケティング要素とスポーツの伝統が融合した形となった。「ＶＩＶＡＮＴ」で使用された音楽が球場内に響き渡ったことは、ドラマのファンだけでなく、一般の野球ファンにもその世界観を伝える効果を生んだ。河内氏が演じるワニズのキャラクター性が、野球という競技の硬派なイメージの中に遊び心を加え、独特の親しみやすさを演出した。

この始球式を通じて、河内氏は俳優としての新たな体験を積むだけでなく、野球ファンとのコミュニケーションを深める機会となった。東京ドームという日本のスポーツの聖地において、テレビドラマのキャラクターが実在の選手たちの前で行う始球式は、メディアとエンターテインメントの境界を曖昧にする新しい試みとして注目されている。今後の「ＶＩＶＡＮＴ」の展開や、河内氏の活動にも引き続き注目が集まる。