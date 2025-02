ドラマ「君に捧げる男前 シーズン2」が決定！岩波詩織＆安部伊織が続投！

人気ドラマ「君に捧げる男前」のシーズン2が決定! 前シーズンに引き続き、岩波詩織が藍役、安部伊織が矢野光役を務める。さらに、キャスト陣も続投し、新たな恋模様が展開される。

ドラマ 「 君に捧げる男前 」の シーズン2 が決定! 前シーズンに引き続き、 岩波詩織 が藍役、 安部伊織 が矢野光役を務める。藍の友人・水森美古都役を朝木茉永、光の友人・深津大和役を後藤光輝、光の幼なじみ・雪見透子役を佐々木ほのかが演じる。

監督は吉村栄功、主題歌にはLalaのニューシングル「メンヘラブストーリー」が起用された。なお、第9話までは公式TikTokでも公開される。文之助からはコメントが到着。「前回で見られなかった藍の可愛らしい一面や、矢野の相変わらずの一途さに注目しながら、第1弾で大きく進展した2人の関係性がさらに変化していく様子を楽しんでいただけるといいなと思っています」とメッセージを送った。第2弾が決定し、とても嬉しいです。作品に携わっていただいた皆さま、本当にありがとうございます。第2弾では、前回は見られなかった藍の可愛らしい一面や、矢野の相変わらずの一途さに注目しながら、第1弾で大きく進展した2人の関係性がさらに変化していく様子を楽しんでいただけるといいなと思っています。ドラマ「君に捧げる男前」の一ファンとして公開を心待ちにしています。今回は藍と矢野くんの凸凹な恋、というよりはだいぶキュン要素が多めなので皆さんも一緒にキュンキュンしていただけたらと思っております!美古都と大和の関係や藍と透子ちゃんとの仲もどう動いていくのかワクワクしながら待っていてください。公開までお楽しみに





owarai_natalie / 🏆 25. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

君に捧げる男前 シーズン2 岩波詩織 安部伊織 ラブコメ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.309に「中山美穂」が決定新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.309に「中山美穂」が決定 タワーレコード株式会社のプレスリリース

続きを読む »

俳優育成オーディションバトル『主役の椅子はオレの椅子』発舞台『菌活戦隊キノッコーズ』がABEMA PPVで独占放送新しい未来のテレビ「ABEMA」は、俳優育成オーディションバトル『主役の椅子はオレの椅子 シーズン2』発の舞台『主役の椅子はオレの椅子 Season2「菌活戦隊キノッコーズ」』を2025年2月2日(日)18時より独占放送することを決定。チケットは1月26日(日)21時より販売開始。

続きを読む »

Amazonプライム・ビデオで話題のドラマを厳選!Amazonプライム・ビデオは近年、クオリティーの高いドラマを数多く発表しています。ここでは『WIRED』が注目するAmazonプライム・ビデオのお気に入りシリーズを紹介します。SFスリラー「リグ ~霧に潜むモノ~」シーズン2、オルディス・ホッジ主演の新シリーズ「アレックス・クロス~狙われた刑事~」など、ジャンルやストーリー展開が異なる多様な作品が揃っています。

続きを読む »

The First Descendant: シーズンアップデートポリシー変更と今後のアップデート情報ネクソンが配信中のTPSアクションRPG『The First Descendant』の最新アップデート情報番組が放送されました。番組では、シーズンアップデートポリシーが変更され、 毎月アップデートが配信されるスケジュールが明かされました。また、シーズン3は今夏へと延期され、代わりに3月に「シーズン2 エピソード2」アップデートが実施されます。

続きを読む »

MSI、7型/8型ポータブルゲーミングPC「Claw 7 AI+ A2VM」「Claw 8 AI+ A2VM」の国内販売を開始エムエスアイコンピュータージャパンは、Core Ultra(シーズン2)を搭載した7型/8型ポータブルゲーミングPC「Claw 7 AI+ A2VM」「Claw 8 AI+ A2VM」の国内販売開始を発表した。

続きを読む »

SEKAI NO OWARI、映画『少年と犬』主題歌に「琥珀」リリース映画『少年と犬』主題歌に、SEKAI NO OWARIの新曲「琥珀」が決定。映画の予告映像とポスターも公開された。

続きを読む »