ドラマ「御上先生」第5話：弓弦の過去が明かされ、教職員に試練が訪れる

松坂桃李主演ドラマ「御上先生」第5話は、神崎(奥平大兼)が弓弦(堀田真由)と面会し、彼女の過去が明かされる展開に。一方、生徒たちは高校生ビジネスプロジェクトコンクールに向けて動き出すが、大人社会の権力の影が忍び寄る。そして、御上(松坂)は新たな試練に直面する。

初回は12.2%でスタート。第2話は11.2%、第3話は11.3%、第4話は10.3%だった。今回は前回から0.3ポイント微減。個人視聴率は6.

0%だった。\松坂が演じるのは東大卒のエリート文科省官僚の御上孝。新たに設けられた官僚派遣制度によって私立高校への出向を命じられ、制度を作る側である官僚と、制度に苦しめられる側である教師の両方を兼ねる“官僚教師”が、令和の時代を生きる18歳の高校生を導きながら、権力に立ち向かっていくストーリー。大ヒットドラマ「VIVANT」でもプロデューサーを務めた飯田和孝氏が手がける。\第5話では、神崎が御上と共に、ついに弓弦と面会できることに…。明かされる弓弦の過去。心を閉ざす彼女に神崎はどう対峙するのか!? 一方、3年2組は高校生ビジネスプロジェクトコンクールに向けて動き出すが、ここにも大人社会の権力の構図が影響していた。生徒たちは、忖度をもぶち破るプレゼンを目指して議論を深めていくのが…。そして、御上に突きつけられる試練…という展開だった。\弓弦と面会した神崎は、弓弦に刺殺された被害者・渋谷友介の母親からの手紙を読み上げる。母親役を演じたのは、女優の芳野友美。芳野は日本テレビ「行列のできる法律相談所」など、これまで300本以上の再現ドラマに出演し、「再現ドラマの女王」として活躍中。芳野自身もインスタグラムで「受験会場で殺されてしまった渋谷友介の母、渋谷加奈子役を演じさせていただきました!!少しの出演ではありましたが、とても大事なシーンを任せていただけたこと、光栄に思います」と感謝のコメント。ネットでは「芳野友美さんだったよね? #御上先生」「母の言葉に涙出ました」「分からなかった」「母親役、よかったです」などの声が上がっていた





