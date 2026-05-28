ドラマ版「殺人数」の実写化が決定！横山裕さんが磯貝刑事に挑戦

ドラマ版「殺人数」の実写化が決定し、横山裕さんが磯貝刑事役に、関水渚さんがヒナタ役にキャストが発表されました。磯貝刑事は「昭和気質」で足で稼ぐ泥臭い人物で、ヒナタは大切な人を奪われた過去を持つ明るいキャラクターです。原作のファンも多いこの作品は、シリアスなシーンとユーモラスな場面の緩急のある展開が楽しみです。原作者も一視聴者として、ドラマの幕が上がる瞬間を誰よりも楽しみにしています。

シンプルに、ストーリーがめちゃくちゃ面白くて続きが気になりました。 読み始めたらどんどん物語に引き込まれてしまって。 とにかく話の筋がしっかりしているので、ぜひ原作も読んでいただきたいですね。

ドラマ版は、オリジナルの結末を考えているようなので、僕も楽しみです。 確かに、刑事役をやらせていただくことも多くて、最近は、情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かったのですが、今回の磯貝はどちらかというと「昭和気質」で、足で稼ぐタイプの泥臭い人物。 そういう部分も非常に魅力的で楽しみです。 ただ、磯貝のトレードマークが「革ジャン」なんですよ……。

夏の撮影なのでそこだけが心配ですが（笑）、全力で挑みたいと思います。 原作のファンの方も多い作品ですし、ヒナタがどうやって犯人を見つけるのか、あの印象的なシーンがどう映像化されるのか、僕も一視聴者としてワクワクしています。 出演者・スタッフ一丸となって良い作品をお届けしたいと思いますので、まずは第一話、見ていただけたら嬉しいです！ 続きが気になって一気に読んでしまいました。

ヒナタは、大切な人を奪われたという過去を抱えて生きているのですが、それを感じさせない明るさを持っている、とても魅力的なキャラクターです。 演じるのが今から本当に楽しみです。 タイトル通り、シリアスなシーンもありながら、磯貝刑事とヒナタの凸凹感や、ユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います！ ヒナタの猪突猛進なところと磯貝さんのカッコいいシーンがたくさんあるので注目していただきたいです。

横山さんは……とにかく面白い方です！ ずっとテレビで見ていた方なので、実は今も緊張しているのですが（笑）、現場を引っ張ってくださる心強い存在です。 復讐というシリアスな目的を持ちつつも、楽しんでいただける要素が詰まった作品になると思います。 チーム一丸となって頑張りますので、ぜひご覧ください。

よろしくお願いします！ このたび実写化という素晴らしい機会をいただき、磯貝史郎を横山裕さんに演じていただけることになりました。 磯貝は、冷静さと荒っぽさ、優しさと危うさを併せ持つ難しいキャラクターですが、横山さんならではの存在感によって、原作以上に魅力的な人物として躍動してくれると確信しております。 さらにヒナタ役を、まさにイメージそのものと言える関水渚さんに演じていただけることになり、夢のような気持ちです。

「殺人数」が看破される瞬間のカタルシスが、映像としてどのように表現されるのか。 そして、次々と現れる猟奇的なキラーたちが、どのような存在感を放つのか。 原作者でありながら、一視聴者として、ドラマの幕が上がる瞬間を誰よりも楽しみにしております





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